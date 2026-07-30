Cruz Azul vs Atlante: la pelea entre Iván Alonso y Miguel “Piojo” Herrera que pocos recuerdan

Cruz Azul regresará a jugar en el Estadio Azteca (ahora Banorte) tras jugar la primera jornada del Apertura 2026 en la Corregidora, tras un estira y afloja por quedarse en el Coloso de Santa Úrsula. El rival será el Atlante, cuyo entrenador es Miguel "Piojo" Herrera, quien hace años tuvo una pelea con Iván Alonso, quien recién había sido anunciado como presidente deportivo de la Máquina.

El conato de bronca entre Herrera y Alonso se dio tras finalizar el partido entre Cruz Azul y Xolos, correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2024, que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes. Fue en los vestidores que Iván confrontó a el "Piojo", quien regresa a los banquillos de la Liga BBVA MX tras no clasificar a Costa Rica a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El directivo y el entrenador intercambiaron palabras y manotazos.|Captura de pantalla

El directivo y el entrenador intercambiaron palabras y manotazos, pelea que quedó grabada, ya que en el momento se encontraba prensa y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. El hecho solo quedó en un conato de bronca, sin que escalara a más.

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El origen de la pelea entre Alonso y Herrera

El origen de la pelea surgió cuando Miguel habló en un canal de YouTube acerca del nombramiento de Iván como presidente deportivo de Cruz Azul. En dicha entrevista, demeritó el trabajo de Alonso y cuestionó su salida de Pachuca, ya que no fue de la mejor manera y hasta hubo rumores que lo dejaban mal parado. Estas declaraciones llegaron a oídos del uruguayo, quien ahora suma varios títulos con el conjunto de la Noria.

La fecha del Cruz Azul vs Atlante

Cruz Azul y Atlante se enfrentarán este sábado 1 de agosto en punto de las 9 de la noche en el Estadio Azteca. La Máquina viene en plan grande al sumar 2 victorias consecutivas y de ganar recientemente el Campeón de Campeones 2026. Mientras que los Potros buscarán ganar su primer partido en su regreso a la Liga BBVA MX.