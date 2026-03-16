Confirmado: Monterrey suma otra baja de peso para enfrentar a Cruz Azul en la Concachampions

Otro duro golpe recibió el conjunto de Rayados de Monterrey para enfrentar el partido de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf ante a Cruz Azul. El joven mediocampista Iker Fimbres salió lesionado del duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026 ante Juárez y, tras el reporte médico oficial, se confirmó que no podrá estar disponible para el duelo internacional. Su ausencia se suma a una larga lista de jugadores que no estarán presentes, complicando seriamente el panorama para el conjunto regiomontano.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

¿Cuáles son las bajas que tiene Monterrey?

Fimbres se une a un grupo de futbolistas que ya estaban descartados por diferentes lesiones: Sergio Canales, Oliver Torres, Erick Aguirre, Fidel Ambriz, Stefan Medina, Anthony Martial y Lucas Ocampos. La acumulación de ausencias deja al técnico de Rayados con un margen de maniobra muy reducido y obliga a replantear la estrategia para enfrentar a la Máquina Celeste.

¿Cuál es la lesión que tiene Iker Fimbres?

El mediocampista sufrió una molestia que lo obligó a abandonar el terreno de juego. A través de un comunicado en sus redes sociales, Monterrey informó que Fimbres presenta una lesión de grado dos en la sindesmosis del tobillo derecho, además de un edema óseo y otras lesiones menores asociadas en dicha articulación. El jugador ya comenzó con su recuperación y el regreso a la actividad está sujeto a evolución, aunque podría extenderse a varias semanas.

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La ausencia de tantos elementos titulares y de recambio limita las opciones de Monterrey en un partido decisivo donde viene de un resultado de 3-2 en contra y necesita ganar en el estadio Cuauhtémoc por diferencia de goles. Cruz Azul llega con plantel más completo y con la motivación de aprovechar las debilidades de su rival. Para Rayados, el reto será encontrar soluciones dentro de su plantilla y apostar por jóvenes que puedan responder en un escenario de máxima exigencia.

La situación pone a prueba la profundidad del plantel regiomontano y la capacidad de su cuerpo técnico para reinventarse en medio de la adversidad. Aunque Monterrey cuenta con figuras de experiencia, la falta de varios referentes ofensivos y defensivos podría marcar la diferencia en un duelo que definirá el futuro del club en la competencia continental.

