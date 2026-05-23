ÚLTIMA HORA: mexicano se une al Real Betis tras salir campeón en la Liga BBVA MX

En las últimas horas se confirmó que el Real Betis tendrá a un nuevo mexicano en sus filas, además de Álvaro Fidalgo, quien la próxima temporada jugará la Champions League. El futbolista de 18 años recién acaba de salir campeón con su actual equipo en dicha categoría en la Liga BBVA MX, pero su estadía no será nada fácil, ya que tendrá que ganarse un lugar.

De acuerdo con la página Sector Básicas, Luciano Farías estará una semana a prueba con el conjunto sevillano. Ello después de levantar el título del Clausura 2026 con Xolos de Tijuana en la categoría Sub-19, pese a que la mayoría del torneo fue un constante en la Sub-21, donde actualmente juega un futbolista al que Pumas corrió por temas extracancha.

Luciano estará una semana a prueba con el Real Betis tras coronarse con Xolos Sub-19|@sectorbasicas

Farías marcó un gol en 9 partidos disputados con la Sub-19, categoría a la que pertenece, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. Mientras que con la Sub-21 registró un tanto en 14 juegos. Cabe resaltar que en este Clausura 2026 el canterano de Xolos salió a la banca con el primer equipo, pero no pudo debutar en la Liga BBVA MX.

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Los mexicanos que han pasado por la historia del Real Betis

Real Betis tendrá a su cuarto mexicano, siempre y cuando Luciano les llene los ojos a los visores y se quede en el equipo. El primero en vestir la “verde” fue Andrés Guardado, quien hizo historia durante las 6 temporadas que jugó. Fue pieza clave en la obtención de la Copa del Rey de 2022 y en los últimos años fue uno de los capitanes del club.

En ese ínter, Diego Lainez también fue fichado por el conjunto sevillano; incluso fue la contratación más cara del equipo. Pero su rendimiento no fue el esperado, por lo que en sus últimos años no era tomado en cuenta.

Para este 2026 fue contratado Álvaro Fidalgo, naturalizado mexicano que fue pieza clave en la obtención del tricampeonato del Club América.