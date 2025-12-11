Todos los mexicanos quedaron sorprendidos al ver lo que dijo la prensa de Brasil sobre Cruz Azul en la Copa Intercontinental

Cruz Azul pudo batallar contra Flamengo, uno de los equipos más poderosos de Sudamérica, pero no le alcanzó para clasificar a la semifinal de la Copa Intercontinental 2025 y cayó por 2-1 en el Derbi de las Américas . En la previa, los brasileños eran los claros favoritos a llevarse el partido, pero La Máquina sorprendió y mantuvo al ‘Mengao’ entre las cuerdas por momentos. La prensa de Brasil mostró respeto ante el equipo de Nicolás Larcamón.

La prensa brasileña y su opinión sobre Cruz Azul

De forma general, la prensa brasileña admitió que Flamengo “sufrió más de la cuenta”. Si bien es cierto que el club de Río de Janeiro logró clasificarse a la siguiente instancia , los medios mencionaron que dejó dudas en defensa y que Cruz Azul aprovechó las oportunidades para competir de forma directa. Como si fuese poco, Agustín Rossi, portero del ‘Fla’, reconoció tras el encuentro que fue un partido “realmente difícil”.

El sitio O Tempo, en colaboración con Lance!, remarcó que la anotación de La Máquina fue producto de una “metida de pata de la defensa”. Dicho reporte remarcó los fallos de Pulgar, Varela y Carrascal, que abrieron espacio para que Jorge Sánchez ejecutara un “hermoso disparo” al ángulo. En ese momento, el lateral mexicano marcaba el empate parcial del duelo.

CUMPLEAÑOS CON GOL 💙😮‍💨 pic.twitter.com/OP2YKmhv1Z — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

Si bien es cierto que Flamengo logró avanzar a la siguiente instancia, la prensa no esquivó los errores que le permitieron a Cruz Azul empatar el encuentro y competir de igual a igual con los brasileños. De acuerdo a Reuters Brasil, la victoria de los rojinegros se concretó gracias a los “fallos defensivos” de la escuadra cementera, principalmente en la jugada del primer gol donde Giorgian de Arrascaeta aprovechó un error garrafal de Gonzalo Piovi en salida.

Concluye el Derbi De Las Américas. pic.twitter.com/cPlhJaSqzL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

Erik Lira defendió a Piovi tras su error ante Flamengo

Una vez finalizado el encuentro, Erik Lira atendió a los medios y se refirió al error de Piovi que significó el 1-0 parcial en contra: "No hay error individual, todos somos un equipo y no solamente es achacarle a ningún compañero. Los 11 que jugamos tratamos de representar a Cruz Azul, que es un equipo muy grande y no hay ningún error individual, es algo colectivo".

Posteriormente, habló de la eliminación: “Tengo sentimientos encontrados, es jodido trabajar tanto y no verlo reflejado en el resultado, pero es futbol y sé que esto cada vez nos hace más fuertes. Aprendemos todos, con la real experiencia que es venir aquí y jugar un equipo con jerarquía y estoy orgulloso con el desempeño del equipo".