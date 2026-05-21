Estas son las BAJAS de Cruz Azul y Pumas para la final de ida del CL2026

Este jueves 21 de mayo se llevará a cabo la gran final de ida del Clausura 2026 entre la Máquina de Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, dos equipos que fueron los mejores de la Liguilla pero que, sin embargo, llegan con algunas bajas importantes para este primer compromiso.

cruz azul

Cruz Azul arriba a este enfrentamiento luego de superar al Atlas en los cuartos de final y de hacer lo propio con Chivas en la ronda semifinal. Pumas, por su parte, aprovechó su condición en la tabla para vencer de esta forma al América y Pachuca en los cuartos y la semifinal, respectivamente hablando.

¿Qué bajas tendrán Cruz Azul y Pumas para la final de ida?

De parte del combinado celeste, Joel Huiqui podría tener hasta tres bajas para el partido de ida en la cancha del Ciudad de los Deportes. La primera de ellas, que está totalmente descartada, es la de Erik Lira gracias a la participación que tiene con la Selección Mexicana.

Te puede interesar: El jugador del Manchester United que será la figura de El Congo para el Mundial

Te puede interesar: Los 3 clubes mexicanos que buscaron el regreso de Raúl Jiménez

Del mismo modo, Joel Huiqui no podrá contar con Nicolás Ibáñez, quien tras su lesión podría estar -posiblemente- hasta la final de vuelta en el Olímpico Universitario. Finalmente, quien aún está en duda es Gabriel Fernández, quien pese a haber tenido minutos ante Chivas aún no está al cien por ciento.

Del otro lado de la moneda se encuentra Pumas, quien no podrá contar con Guillermo Martínez tras su participación con la Selección Mexicana. Del mismo modo, Efraín Juárez no podrá contar con Alan Medina y José Juan Macías, ambos futbolistas por lesión.

¿Quién parte como favorito para la final entre Cruz Azul y Pumas?

Mientras que modelos estadísticos aseguran que Cruz Azul parte como favorito de acuerdo con su plantilla y el fondo de armario que tiene, la IA y distintos expertos en la materia señalan que Pumas tiene lo necesario para sumar su octava Liga y su primer título después de 15 años de espera.