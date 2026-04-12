Cruz Azul se va molesto con el Estadio Banorte y esta es la razón: lo que pasó en el vestidor tras el Clásico Joven

El empate en el Clásico Joven dejó sensaciones encontradas en Cruz Azul. El equipo sumó, se mantuvo en la parte alta de la tabla, pero volvió a dejar dudas en el funcionamiento. Sin embargo, lo que terminó por incomodar al plantel no ocurrió durante el partido, sino hasta después del silbatazo final.

En el regreso al Estadio Banorte, hoy bajo su nueva etapa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cruz Azul se encontró con un problema que no esperaba en el vestidor.

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Cruz Azul reporta fallas en el vestidor del Estadio Banorte

De acuerdo con reportes cercanos al entorno del equipo, los jugadores no contaron con agua caliente al finalizar el partido.

La situación obligó a varios futbolistas a abandonar el estadio sin poder ducharse, todavía con el desgaste del partido encima. Un detalle que, en otro contexto, podría parecer menor, pero que en un escenario profesional genera molestia inmediata.

Diferencias en las condiciones tras el Clásico Joven

El punto que más incomodó al equipo no fue solo la falla, sino que según diversos reportes, el prblema no se presentó en el vestidor del América, lo que dejó una sensación de desigualdad en el trato dentro del mismo inmueble.

Además del tema del agua caliente, también se señalaron otras deficiencias en los servicios disponibles para el equipo visitante.

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El Azteca sigue en proceso rumbo al Mundial

El estadio luce distinto, renovado en varias zonas, pero todavía le falta para estar completamente listo.

Lo ocurrido deja en evidencia que aún hay aspectos por ajustar de cara a los eventos que vendrán, especialmente pensando en la exigencia que implicará la justa mundialista organizada por la FIFA.

Por otro lado, en lo deportivo, Cruz Azul sigue bien posicionado y si bien este episodio no es grave, sí dejó molestia en el grupo y suma una incomodidad más en una semana donde el equipo ha estado bajo presión.