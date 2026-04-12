Cruz Azul lo dejó ir y ahora puso en puestos de descenso a un equipo GRANDE de la Premier League

El nombre de Paco Jémez resuena con fuerza en la Premier League. El estratega español, quien dirigió en la Liga MX con el equipo de Cruz Azul, se incorporó este enero de 2026 al cuerpo técnico del West Ham United como el principal ayudante de Nuno Espírito Santo, ha sido pieza clave en la metamorfosis de unos Hammers que hoy se encuentra fuera de la zona de descenso en la liga inglesa con 32 puntos.

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Este viernes pasado en el London Stadium, el West Ham goleó al Wolverhampton por 4-0 mientras Tottenham Hotspur cayó este domingo ante el Sunderland por la mínima y sigue en una profunda crisis institucional. Con este resultado, el equipo del norte de Londres ha caído oficialmente a la zona de descenso directo.

Paco Jémez y su huella en el West Ham

Desde su llegada a la Premier League, Paco Jémez ha inyectado esa filosofía de valentía y presión alta que tanto lo caracteriza. Aunque su rol es de asistente, la mejoría ofensiva del West Ham es evidente. El técnico cordobés llegó al banquillo inglés tras una etapa en el Ibiza, buscando revancha en las grandes ligas europeas, y parece haber encontrado en Londres el escenario ideal para su futbol de propuesta agresiva.

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¿Cuándo Paco Jénez dirigió al Cruz Azul?

Para la afición mexicana, el éxito de Paco Jémez no pasa desapercibido. Es imposible olvidar su paso por la Liga MX, donde dirigió a la Máquina de Cruz Azul durante todo el año 2017 (Clausura y Apertura).

Jémez devolvió a los celestes a una Liguilla tras tres años de ausencia, dejando los siguientes números con el conjunto de La Noria:

Partidos dirigidos: 48 encuentros oficiales.

48 encuentros oficiales. Balance: 17 victorias, 18 empates y 13 derrotas.

17 victorias, 18 empates y 13 derrotas. Rendimiento: 47.92% de efectividad.

Mientras Paco Jémez y el West Ham escalan peldaños y respiran tranquilos en esta semana en la zona media-baja (puesto 17 con 32 puntos), el Tottenham se asoma al abismo de la Championship.

