Ganador nato: pocos recuerdan que este crack de Cruz Azul ya era bicampeón de la Liga BBVA MX

Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 y hay una razón por la que usará dos parches en el próximo torneo. Está claro que el nivel de los futbolistas durante toda la temporada fue muy bueno y quedó demostrado cuando consiguieron alzar el trofeo. Pero lo que pocos saben es que hay un miembro de la plantilla que ya había sido bicampeón en la Liga BBVA MX.

Resulta que mientras hubo campeones que prácticamente no jugaron en la liguilla y Cruz Azul podría desprenderse de un jugador para el Apertura 2026, hay otros cracks que fueron protagonistas y uno de ellos ya sabía lo que era alzar un trofeo en el futbol mexicano antes de jugar esta final con el equipo cementero. Pues Jeremy Márquez ya había sido bicampeón.

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La historia de Jeremy Márquez, el amuleto de Cruz Azul para la Liga MX

Con esta consagración en el Clausura 2026, Jeremy Márquez alcanzó su tercer título de Liga MX con tan solo 25 años. Pues el mediocentro que fue titular prácticamente en todos los partidos del campeonato ya había alcanzado dos títulos con el equipo donde hizo fuerzas básicas, Atlas, club con el que conquistó el Apertura 2021 y el Clausura 2022.

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Además se podría decir que el centrocampista acostumbra a jugar en los equipos que dominan la temporada completa. Pues ya había ganado Apertura y Clausura del mismo ciclo con los Rojinegros y ahora forma parte de la plantilla celeste, que fue líder de la tabla anual. Además, claro, sumó otro título más a su vitrina.

Jeremy Márquez estuvo cerca de representar a México en la Copa Oro

Las estadísticas de Jeremy Márquez en Cruz Azul

En este último campeonato con el equipo celeste, el jugador de 25 años ha sido fundamental tanto con Nicolás Larcamón como con Joel Huiqui. Ambos confiaron en él como titular y supo responder. Sus estadísticas con Cruz Azul han sido estas:

Partidos jugados: 49 (22 en el Clausura 2026)

Encuentros como titular: (19 en el Clausura 2026)

Goles convertidos: 6 (3 en el Clausura 2026)

Asistencias aportadas: 2 (0 en el Clausura 2026)

Logros conseguidos: líder de la tabla anual 2025-26 y campeón Clausura 2026.