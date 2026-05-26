El motivo por el que Cruz Azul usará 2 parches de campeón en el Apertura 2026

Cruz Azul rompió la sequía de títulos nacionales al conquistar su décima estrella y, con ello, también inaugurará el Torneo Apertura 2026 —donde podría tener una baja— con un hito histórico en su uniforme. Para el próximo certamen, la camiseta de La Máquina lucirá una doble distinción que jamás se había visto en el futbol mexicano hasta la fecha: tendrá dos parches.

El campeón de la Liga BBVA MX portará dos parches conmemorativos para el Apertura 2026

Campeón del Torneo Clausura 2026: El distintivo oficial de la Liga BBVA MX que lo acredita como el monarca vigente del circuito tras vencer a Pumas en la gran final gracias al heroico gol de Rodolfo Rotondi.

El distintivo oficial de la Liga BBVA MX que lo acredita como el monarca vigente del circuito tras vencer a Pumas en la gran final gracias al Mejor Equipo del Año (Temporada 2025-2026): Un reconocimiento que premia la regularidad y el puntaje acumulado a lo largo de las fases regulares del Apertura 2025 y el Clausura 2026, donde Martín Anselmi tuvo un rol clave además del buen final de Joel Huiqui.

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Con esta indumentaria especial, Cruz Azul se convierte de manera oficial en el primer equipo en la historia del balompié azteca en portar ambas distinciones de forma simultánea desde que la Liga MX implementó estos parches decorativos y de estatus.

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Cruz Azul y un premio inesperado a la regularidad de Martín Anselmi

La doble insignia no es una casualidad. Es el reflejo de un año futbolístico prácticamente perfecto. Bajo la gestión técnica de Anselmi, la escuadra de La Noria encontró una efectividad aplastante que los colocó como el rival a vencer en las estadísticas generales del año, superando a plantillas sumamente poderosas. Pese a su despido, el argentino fue protagonista en esto.

Un doble parche que todos quieren tener para el Apertura 2026

El reglamento de la Liga MX estipula que este doble honor solo puede ser exhibido por el club que logre dominar tanto la liguilla del torneo más reciente (Clausura 2026) como la tabla anual combinada.

Sin dudas la marca que viste a la Máquina Celeste y la directiva cementera ya estarán trabajando en el diseño de esta playera para el Apertura 2026. Seguramente todos querrán tener esta pieza de colección, la cual promete convertirse en una de las más codiciadas en la liga mexicana para el próximo semestre.