Valía 18 millones, ahora solo cuesta 1 y de todos modos sería el refuerzo estrella de Cruz Azul

Cruz Azul sigue en busca de un delantero centro tras la negativa de Miguel Ángel Borja , quien ya se encuentra en Emiratos Árabes Unidos para vestir la camiseta del Al Wasl. En estos momentos, La Máquina cuenta con varias opciones plasmadas en su carpeta, pero hay un futbolista que, a pesar de haber costado 18 millones de euros en un pasado, hoy vale apenas un millón y es pretendido por Nicolás Larcamón.

Se trata de João Pedro, uno de los futbolistas que se ha mostrado más enforma durante los últimos años dentro de la Liga BBVA MX . Entre los años 2020 y 2021, supo tener el valor más alto de su carrera jugando para el Cagliari. Sin embargo, ya han pasado 5 años desde su mejor momento y hoy su ficha está tasada en 1.5 millones de euros, según los números ofrecidos por Transfermarkt, sitio especializado en transferencias.

Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis en el Torneo de Apertura 2025.|Jesus Cisneros/MEXSPORT

Gran parte de la reducción de su valor de mercado se debe a su longeva edad para el futbol. João Pedro cumplirá 34 años en el próximo mes de marzo, por lo que su valor de reventa disminuye cada vez más. Sin embargo, esto parece no ser un impedimento para concretar su fichaje por parte de Cruz Azul, ya que es una de las tantas opciones que tiene el equipo de Larcamón para reforzar su ataque.

TE PUEDE INTERESAR:



João Pedro y lo que se sabe sobre su llegada a Cruz Azul

Distintos reportes mencionan que el delantero de Atlético San Luis sigue en carpeta de Cruz Azul, pero hasta el momento no se han registrado nuevos avances por su fichaje. Su experiencia es uno de los puntos a favor que más interesan en La Noria, pero no es una de las prioridades del club en estos momentos. Por delante hay otras opciones como Uros Durdevic de Atlas.

Sin embargo, la opción de João Pedro es más que interesante, pues atraviesa una temporada productiva con el conjunto potosino, habiendo marcado 13 goles en 19 partidos. Como si fuera poco, finalizó el Apertura 2025 siendo subcampeón de goleo con 12 tantos convertidos, solamente 1 por detrás de los líderes de la estadística. Sin dudas, el brasileño podría solucionar los problemas del ataque de Cruz Azul a corto plazo.