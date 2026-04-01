Revelan si Cruz Azul también regresa este torneo al Estadio Banorte como el América

Cruz Azul intentó mover una pieza clave en pleno cierre de temporada. La carga de partidos, sumada a los constantes viajes a Puebla, llevó al club a analizar seriamente la posibilidad de regresar a la Ciudad de México para afrontar el tramo decisivo del semestre en mejores condiciones.

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El club buscaba menos desgaste, mejores tiempos de recuperación y una preparación más estable para encarar tanto la Liga MX como la Concachampions. Y hoy se ha revelado la situación del club en este intento por volver al Estadio Banorte, tal y como lo hará el América.

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La necesidad detrás del intento de cambio

El equipo de Nicolás Larcamón no atraviesa un calendario cualquiera. En cuestión de semanas se definirá su posición en la tabla y su continuidad en el torneo internacional de la Concachampions. En ese contexto, cada detalle físico cobra relevancia, y reducir traslados se convirtió en una prioridad dentro de la organización cementera.

Por eso, la opción de volver al Estadio Banorte no fue una ocurrencia, sino una alternativa que se trabajó internamente con la intención de cerrar el torneo en condiciones más favorables.

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Sin embargo, el obstáculo apareció en la situación actual del estadio. Aunque el interior presenta avances importantes, el exterior del inmueble continúa en proceso de adecuación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que impide su uso en este momento.

Se trata de un tema de tiempos y logística que no puede modificarse.

Confirmado: Cruz Azul recibirá al LAFC en el Estadio Cuauhtémoc

La confirmación de la sede para la vuelta ante LAFC en el Estadio Cuauhtémoc terminó por definir el panorama. A partir de ahí, la psibilidad de un cambio de localía perdió fuerza, incluso para otros partidos importantes del cierre del torneo.

Cruz Azul deberá continuar con su logística actual en el tramo final del semestre. La intención de volver estuvo sobre la mesa, pero las condiciones no lo permitieron.