Agustín Palavecino pelea por ser el mejor jugador del Clausura 2026 con Cruz Azul: dentro del prestigioso top

Mientras que hay un futbolista que llegó desde otro grande y hoy es el más barato de Cruz Azul, muy distinto es el caso de Agustín Palavecino. Pues el centrocampista de 29 años arribó a La Máquina y se transformó en una verdadera figura, peleando por ser el mejor jugador del Clausura 2026, apareciendo en un prestigioso top, a nada del primer lugar.

Así como sorprendió el jugador que estuvo a punto de debutar con Cruz Azul pero una tragedia le arruinó la carrera; por el lado de las buenas noticias apareció el nombre de este argentino ex River Plate y Necaxa. Pues Agustín Palavecino está en el tercer lugar entre los mejores jugadores del Clausura 2026, según un prestigioso ránking de valoraciones de SofaScore.

|MEXSPORT

Los dos jugadores que superan a Agustín Palavecino en el Clausura 2026

De acuerdo a este sitio especializado en estadísticas y análisis de rendimiento, Palavecino lleva un puntaje promedio de 7.45 en lo que va del Clausura 2026. El argentino es superado únicamente por Kevin Castañeda y Marcel Ruíz (ambos con 7.48). El de los Xolos de Tijuana es titular, mientras que el de Toluca saldrá de ese ránking pues se perderá el resto del torneo por lesión.

TE PUEDE INTERESAR:



Teniendo en cuenta que Cruz Azul acostumbra a tener mejores resultados que Club Tijuana, es probable que en el corto plazo Palavecino se convierta en el mejor jugador del Clausura 2026, demostrando que los de La Noria no se equivocaron al comprarlo desde el Necaxa.

El fichaje de Agustín Palavecino costó 5,5 millones de dólares|Crédito: @CruzAzul / X

¿Cuánto pagó Cruz Azul para fichar a Agustín Palavecino?

El equipo que hoy tiene como entrenador a Nicolás Larcamón pagó más de 4.7 millones de euros al Necaxa para comprar el pase de Palavecino, quien está siendo el jugador con mejor calificación en lo que va del torneo en los Celestes. Se prevé que siga por este camino.

Los números de Agustín Palavecino en Cruz Azul

Según Transfermarkt, estas son las estadísticas de Agustín Palavecino desde su llegada a Cruz Azul: