Se fue de Cruz Azul para relanzar su carrera, soñaba con la Copa Mundial de la FIFA 2026… y hoy recibió una desgarradora noticia

El camino de Mateusz Bogusz dio un giro dramático en las últimas horas. Hace unos meses, el mediocampista polaco dejó Cruz Azul en busca de reencontrarse con su mejor versión en el futbol internacional. La apuesta tenía un objetivo claro: volver a levantar la mano para la Selección de Polonia y pelear por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Hoy, esa posibilidad se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Polonia quedó fuera del Mundial 2026 tras caer en el repechaje frente a Suecia en un partido que se resolvió en los últimos minutos. El marcador final fue 3-2, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el cierre.

Suecia encontró el gol que cambió todo en la recta final y aseguró su boleto a la Copa del Mundo, dejando sin opciones a un equipo polaco que todavía aspiraba a mantenerse en la pelea.

Para Bogusz, el impacto es directo. Porque si bien no fue convocado para esta Fecha FIFA, aún mantenía la esperanza de estar en la última lista.

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Un sueño que se mantenía vivo

Aunque no había sido convocado recientemente, el exjugador de Cruz Azul todavía estaba dentro del radar como una opción a considerar en una lista definitiva.

El escenario no era sencillo, pero tampoco imposible. Su rendimiento en el Houston Dynamo había venido a la alza, lo que alimentaba la esperanza de volver a competir a nivel internacional.

Selección de Polonia, fuera de la Copa Mundial de la FIFA

Polonia se queda fuera de una Copa del Mundo que se jugará en una región donde el impacto mediático será enorme: México, Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, Suecia avanza y ya tiene definido su camino en la fase de grupos.