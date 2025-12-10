Jorge Sánchez: jugador de partidos importantes y la curiosidad de su gol en Cruz Azul vs. Flamengo

Mientras que Gonzalo Piovi –de buen salario– fue la decepción porque regaló un gol, Jorge Sánchez sorprendió a todos en el partido entre Cruz Azul y Flamengo por el Derbi de las Américas (partido que también contaba como los cuartos de final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025). Es que marcó un golazo y generó una curiosidad que nadie se imaginaba.

Se podría decir que Sánchez Ramos –que tiene nuevos tachones– es un jugador de partidos importantes puesto que marcó su primer gol en la temporada nada menos que en este duelo contra el Flamengo por el Derbi de las Américas. Además, fue catalogado como un ‘gol de otro planeta’ por su belleza estética y la importancia que había tenido hasta ese momento.

Las estadísticas de Jorge Sánchez revelan una curiosidad inimaginable

Resulta que a lo largo de toda su carrera Jorge Sánchez tenía apenas 9 goles como futbolista profesional. Seguramente nunca olvidará cuál fue su décimo tanto jugando al futbol. Aunque finalmente no le sirvió para nada a los de Nicolás Larcamón, dejó en claro que el defensa de 28 años es un jugador de partidos importantes.

TE PUEDE INTERESAR:



Con la playera de Cruz Azul, Jorge Sánchez Ramos lleva 63 partidos (56 como titular), 3 goles, 5 asistencias, 5 tarjetas amarillas y una expulsión. Este tanto ante Flamengo significó su primer gol en la presente temporada.

¡GOLAAAZO DE CRUZ AZUL!



Jorge Sánchez y una volea espectacular para igualar el partido ante Flamengo en Catar.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/DBEEOnAnH1 — DSPORTS (@DSports) December 10, 2025

Cruz Azul y el sueño que no pudo ser

Mucho se habló de que Cruz Azul podía conquistar el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la Copa Derbi de las Américas, la Copa Challenger (semifinal del mismo torneo) y la Copa Intercontinental ante el PSG en diciembre. Sin embargo, perdió ante Tigres de la UANL en el torneo local y ante Flamengo en el primer duelo de la competencia de la FIFA.

Con dos goles de Giorgian de Arrascaeta, Flamengo superó a Cruz Azul a pesar del esfuerzo del defensa y de muchos otros jugadores de La Máquina Celeste. A pesar de la derrota 2-1 con Flamengo, está claro que quedará en la retina de todos los futboleros este increíble golazo Jorge Sánchez ante los brasileños.

