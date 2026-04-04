Cruz Azul sufre baja importante a horas de enfrentar a Pachuca en la Liga MX

Cruz Azul tenía todo listo para volver a la actividad, pero apareció un problema que no estaba en el radar.

A horas de enfrentar a Pachuca en uno de los partidos más atractivos de la jornada, el equipo celeste no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes: Rodolfo Rotondi.

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No es una sorpresa total, pero sí un golpe fuerte en el momento menos oportuno.

Rotondi falla penal y el balón se estrella en el poste | Juárez vs Cruz Azul | J4 | CL 2026

Una ausencia que cambia el panorama de Nicolás Larcamón

Durante la semana había optimismo. El cuerpo técnico confiaba en recuperar piezas clave tras la Fecha FIFA, y de hecho nombres como Erik Lira y Carlos Rodríguez regresaron tras su participación con la Selección Mexicana.

Pero el caso de Rotondi fue distinto. El argentino sigue en la fase final de su recuperación tras la lesión que sufrió semanas atrás. Aunque se esperaba que pudiera reaparecer, la decisión fue clara: no arriesgarlo.

En un torneo que se está cerrando mucho, perder a un jugador así no es menor. Además, hay que tomar en cuenta que Rotondi no es solo un titular más, sino una pieza que le da equilibrio y profundidad al equipo.

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El jugador que entraría en su lugar

El técnico Nicolás Larcamón ya había dejado entrever que no forzaría su regreso. Prefiere tenerlo al cien por ciento antes que arriesgar una recaída.

Ahora, el foco está en cómo cubrir ese espacio. Y una de las opciones que empieza a tomar fuerza es Cristian Ebere, quien podría tener una oportunidad importante en un partido de alta exigencia.

No es la opción habitual, pero es la carta que tiene el entrenador sobre la mesa.

Cruz Azul llega como uno de los protagonistas del torneo, pero enfrente tendrá a un Pachuca que también pelea arriba y que no suele perdonar este tipo de ventajas.