Cruz Azul tiene en la mira a estos delanteros y Henry Martín no está en la lista

Cruz Azul busca delantero tras la salida de Ángel Sepúlveda y la caída de fichaje de Miguel Borja, a quien le ofrecieron 3 millones de dólares, mientras que Emiratos Árabes Unidos mucho más . El club tiene en el radar a 2 y ante todo pronóstico Henry Martín no es uno de ellos.

De acuerdo con el exjefe de prensa del conjunto celeste, Carlos Córdova, los de la Noria tienen en su lista a 2 prospectos sudamericanos, mientras que la “Bomba” solo es una oportunidad y no un deseo de la directiva, ya que en r ecientes días se corrió el rumor de que puede llegar al club.

El capitán de las Águilas fue ofrecido a la directiva celeste, la cual tiene en mente a 2 sudamericanos.

“Henry Martín es empujado por su promotor y para Cruz Azul solo sería [una oportunidad de mercado]. Se analiza junto a otros 2 jugadores en la carpeta de 3 futbolistas que tiene la Máquina para reforzar su delantera. Los otros dos son sudamericanos”, compartió en su cuenta de X.

El capitán del América no está en el radar del conjunto celeste, pero es una de las opciones al ser ofrecido, por lo que no se descarta que se pueda hacer la operación en caso de que la directiva no llegue a un acuerdo por los 2 futbolistas que están en la lista. Lo anterior, sería una verdadera locura, ya que el delantero pasaría a uno de los rivales directos del América.

¿Henry Martín al Cruz Azul?

El futbol mexicano estalló con la noticia de que Henry Martín está en el radar de Cruz Azul para reforzar su delantera en este Clausura 2026, según informó Mauricio Gutiérrez, reportero de Azteca Deportes.

El capitán azulcrema no ha tenido un gran año futbolístico debido a sus constantes lesiones, lo que le ha costado perderse varios partidos, la titularidad y la oportunidad de competir por un lugar en la Selección Mexicana que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe destacar que hasta el momento se desconocen los nombres de los 2 delanteros sudamericanos que están en la lista de posibles refuerzos para la Máquina.