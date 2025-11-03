Cruz Azul, Toluca, América y Tigres pelean por el liderato, ¿Qué es lo que necesitan?

La Liga MX termina su temporada regular del torneo Apertura 2025 este fin de semana con la Jornada 17 con cuatro equipos que aún tienen posibilidades matemáticas de terminar como número uno: Cruz Azul, Toluca, América y Tigres. Cada uno depende de una combinación de resultados para quedarse con la cima y asegurar ventaja en la Liguilla.

Cruz Azul (35 puntos) – No depende de nadie

El conjunto cementero llega como líder y con la ventaja de depender únicamente de su resultado. Si vence a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, asegurará el primer lugar sin importar lo que ocurra en los otros partidos. Incluso con un empate, podría mantenerse en la cima si Toluca y América igualan entre sí. Una derrota, sin embargo, abriría la puerta a los demás.

Toluca (34 puntos) – Necesita ganar y que Cruz Azul no lo haga

Los Diablos Rojos enfrentan al equipo de André Jardine en un duelo directo por el liderato. Si Toluca gana y Cruz Azul empata o pierde ante Pumas, los mexiquenses se quedarían con el primer lugar. Toluca tiene mejor diferencia de goles que América (+23 contra +17), lo que le da la ventaja en caso de empate en puntos.

América (34 puntos) – Obligado a ganar y esperar

América necesitan vencer a Toluca y que Cruz Azul no gane. Si Cruz Azul empata y las Águilas ganan, le quita el liderato ya que sumaría un puntos de más recibiendo los partidos de vuelta en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Tigres (33 puntos) – La combinación más complicada

Los Tigres reciben a Atlético de San Luis en el Estadio Universitario. Para terminar como líderes, los felinos necesitan ganar y que Cruz Azul pierda, mientras que Toluca y América empaten. Esta combinación los llevaría a 36 puntos, superando a los demás. Aunque es la opción más difícil, no está fuera del alcance.

La lucha por el liderato no está decidida para nadie, y cada resultado puede cambiar el destino de la tabla.

Fecha y horario de los partidos de Cruz Azul, Toluca, América y Tigres en la Jornada 17

Sábado 8 de noviembre:

Tigres vs Atletico de San Luis - 17:00 hrs - Estadio Universitario

Toluca vs América - 19:00 hrs - Estadio Nemesio Diez

Cruz Azul vs Pumas - 21:05 hrs - Estadio Cuauhtémoc

