La decisión que Cruz Azul tomará con Kevin Mier tras sus errores ante Chivas

El arco de Cruz Azul se convirtió en el gran tema de conversación justo en el momento menos esperado.

Durante buena parte del torneo, Kevin Mier parecía haber recuperado completamente la confianza y el lugar como uno de los futbolistas más importantes del equipo. Incluso después de su lesión, nunca perdió realmente la titularidad dentro del proyecto celeste.

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Pero las semifinales cambiaron todo en una sola noche. Los errores del portero colombiano en la ida contra Chivas encendieron las alarmas dentro de La Noria y ahora la directiva ya analiza seriamente qué hacer antes del partido más importante del semestre.

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Los errores que sacudieron a Cruz Azul

La actuación de Kevin Mier dejó muchas dudas. Primero apareció una mala salida que terminó regalándole el gol a Santiago Sandoval. Más tarde llegó la jugada que terminó explotando todavía más el debate: el balón pegó en el poste tras un cabezazo de Ángel Sepúlveda y, cuando parecía salir del arco, el colombiano terminó introduciéndolo accidentalmente.

Dos errores en una semifinal. Y eso inevitablemente cambió la conversación dentro del club.

Porque aunque Mier venía siendo titular indiscutible, la sensación en Cruz Azul es que el guardameta volvió a fallar en un escenario de máxima presión, algo que ya había sucedido anteriormente.

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La directiva ya tomó cartas en el asunto

Dentro del club existe preocupación real.

De acuerdo con información revelada por fuentes cercanas al club, este viernes habrá reuniones importantes entre la directiva, el entrenador de porteros, Joel Huiqui y el propio Kevin Mier para evaluar el panorama antes de la vuelta frente a Chivas.

La intención no pasa solamente por analizar el rendimiento futbolístico. También quieren entender cómo se encuentra emocionalmente el arquero después del golpe anímico que representaron sus errores en Guadalajara.

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¿Existe posibilidad de que Andrés Gudiño vuelva al arco?

El debate ya explotó. La discusión dejó de quedarse únicamente dentro de La Noria. Analistas y aficionados han expresado sus deseos de devolverle la titularidad a Gudiño para este momento de la Liguilla.

Muchos consideran que Kevin Mier todavía no luce completamente recuperado en confianza y que la presión del escenario podría estar afectándolo.

Por ahora, la decisión final todavía no está tomada. Pero por primera vez en mucho tiempo, el lugar de Kevin Mier ya no parece completamente intocable.