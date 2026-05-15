David Medrano adelanta el nombre del árbitro que pitará la Semifinal de vuelta entre Chivas y Cruz Azul

Uno de los partidos más intensos del todo el torneo está apunto de suceder, cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Jalisco, el equipo de Chivas ante Cruz Azul en la vuelta de la Semifinal del tornel Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que la comisión de arbitraje ha mandado a César Ramos para pitar el encuentro.

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Chivas vs Cruz Azul se jugará el sábado 16 de mayo, y definirá a un finalista de este campeonato. La serie llega empatada a dos goles, lo que le daría a los tapatíos el pase a la gran final, pero en 90 minutos la cosa se pondrá seria en el terreno de juego, por lo que el más experimentado y señalado como mejor silbante César Ramos buscará llevar por buen puerto el partido.

César Ramos, quien está entre los árbitros del Mundial del 2026, tiene este reto cuando los 22 jugadores se jueguen al límite en la Semifinal del torneo. Su trayectoria y carácter deberán de salir a flote en el Estadio Jalisco, cancha a la que vuelve Chivas, pues se ha entregado el Estadio Akron a la FIFA para realizar los trabajos pertinentes para los juegos que reciba del Mundial.

Este torneo, César Ramos trabajó en ocho partidos del torneo regular la Liga MX, y no le tocó encuentros de Cruz Azul en el Clausura 2026, pero a Chivas le pitó en dos ocasiones.

César Ramos estuvo en el Clásico Nacional ante el América del 15 de febrero y también apareció en la goleada de la jornada 15 ante Puebla por 5-0.

Ahora se volverán a encontrar en Semifinales y si a César Ramos le va bien en el encuentro, independiente de los finalistas tendrá un lugar reservado en alguno de los dos partidos de la Final.

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Horario del partido Chivas vs Cruz Azul

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en partido de vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, el sábado 16 de mayo a las 7:07 de la tarde, juego que definirá la serie.

Este es el cuerpo arbitral para el partido de Chivas vs Cruz Azul

Chivas vs Cruz Azul. Estadio: Jalisco

Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo Árbitro

VAR Asistente: Michel Caballero Galicia