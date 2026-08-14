Cruz Azul va por Vinícius: La Máquina negocia por el delantero brasileño

Cruz Azul consumó su primer fracaso del semestre al quedar eliminado de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, pese a que estaba en sus manos la clasificación. Es por ello que el equipo quiere conformar una delantera letal, por lo que la directiva ya negocia con Vinícius, el delantero brasileño que La Máquina quiere convertir en su fichaje bomba.

De acuerdo con el periodista Juan Pablo Méndez, del diario Olé, el conjunto de la Noria mantiene conversaciones avanzadas con Carlos Vinícius, delantero del Gremio, quien está renuente a firmar una renovación. Pero no solo el equipo mexicano lo acecha, pues también lo hace otro grande de Brasil, de donde es un jugador que decidió representar a México.

El conjunto de la Noria mantiene conversaciones avanzadas con Carlos Vinícius, delantero del Gremio.|@carlosvinicius95

"Cruz Azul de México tiene conversaciones avanzadas por Carlos Vinícius, delantero de Gremio. El club de Porto Alegre tiene dificultades para renovar el contrato con el futbolista. Palmeiras monitorea", escribió el periodista en su cuenta de X.

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¿Quién es Vinícius, jugador que quiere la Máquina?

El brasileño tiene 31 años y desde hace un año juega para el Gremio. Surgió de las inferiores del Palmeiras, pero a muy temprana edad emigró a Europa, donde pasó por varios clubes hasta que en verano de 2025 regresó a su país. Los equipos a los que ha pertenecido son:



Palmeiras - Brasil

Caldense - Brasil

Anápolis - Brasil

Real SC - Portugal

Napoli - Italia

Rio Ave - Portugal

Mónaco - Francia

Benfica - Portugal

Tottenham - Inglaterra

PSV - Países Bajos

Fulham - Inglaterra

Galatasaray - Turquía

Gremio - Brasil.

https://x.com/juanpablodeole/status/2088040424434782244?s=20

El precio de Vinícius

Vinícius tiene contrato vigente con Gremio hasta finales de este año, por lo que si el equipo celeste lo quiere, deberá pagar su cláusula o esperar hasta el mercado invernal. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el brasileño tiene un valor en el mercado de 7 millones de euros, que en pesos mexicanos son casi 138 millones de pesos.