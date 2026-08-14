El problema que comparten Cruz Azul, Chivas y Pumas tras quedar afuera de la Leagues Cup

Cruz Azul, Chivas y Pumas comparten algo en común: todos ellos fueron eliminados en la Fase Uno de la Leagues Cup. Esta eliminación resultó ser un golpe duro para tres de los clubes con mayor exigencia en el futbol mexicano. A pesar de la jerarquía de sus plantillas, todos regresaron a México antes de lo esperado y quedaron a deber con su afición.

Lo cierto es que los tres equipos llegaron al torneo binacional con el objetivo de pelear por el título hasta el final. Sin embargo, la salida anticipada de la Leagues Cup generó un problema en cada una de las instituciones. Ahora deberán estar obligados a ganar el Apertura 2026, ya que será la única competición que tendrán por delante en este semestre.

|Crédito: Instagram/@cruzazul

Tres de los cuatro grandes de la Liga BBVA MX están obligados a ganar el Apertura 2026

Cada uno de los equipos cuenta con un problema pendiente que deben resolver en este semestre. Pumas deberá demostrar que el subcampeonato que obtuvo en el Clausura 2026 no fue un hecho aislado; Chivas tiene que traducir su estilo de juego dominante y funcionamiento en resultados; y Cruz Azul, por ser el vigente campeón, está obligado a pelear hasta los instantes finales el Apertura 2026.

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Los tres equipos tendrán el camino allanado para dedicarse exclusivamente a la Liga BBVA MX. Sin torneos externos de por medio, tendrán un mayor tiempo de preparación y recuperación para afrontar los partidos, aunque la exigencia también será más grande. Esta situación puede ser tomada como una oportunidad, pero también podría transformarse en un dolor de cabeza tanto para Pumas como para Chivas y Cruz Azul.

Los Pumas|Jorge Martinez/MEXSPORT

Cuándo vuelve la Liga BBVA MX y cuáles son sus próximos partidos

La Liga BBVA MX retomará su actividad este sábado 15 de agosto con el comienzo de la Jornada 4 del Apertura 2026. Sin embargo, Cruz Azul, Chivas y Pumas volverán a las canchas un día después, ya que sus respectivos encuentros quedaron programados para el domingo 16.

Pumas será el primero en presentarse cuando reciba a Querétaro a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Más tarde, Chivas visitará a Santos Laguna desde las 19:00 horas en el TSM Corona. Finalmente, Cruz Azul cerrará la jornada dominical ante Xolos de Tijuana a las 21:00 horas en el Estadio Caliente. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.