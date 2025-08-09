Las ausencias que podrían complicar a Cruz Azul ante Atlético San Luis

Después de una Leagues Cup para el olvido, Cruz Azul necesita volver a encender motores en el Apertura 2025. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón no solo debe mejorar su rendimiento futbolístico, sino también sumar de tres para acercarse a la cima que actualmente ocupa Toluca.

El rival de turno, Atlético San Luis, atraviesa un momento irregular. Aunque viene de vencer a Minnesota United en la última jornada de la Leagues Cup, cortó así una racha negativa de cuatro partidos sin triunfo. Esto deja el escenario perfecto para que La Máquina recupere confianza antes de la exigente seguidilla que se avecina en la Liga MX.

¿Cruz Azul debería dejar ir al portero Kevin Mier?

Plantel casi completo… con una incógnita en el arco

La buena noticia para Larcamón es que solo tendrá una baja confirmada: Andrés Montaño. En caso de concretarse la salida de Giorgos Giakoumakis al PAOK, el “Toro” Gabriel Fernández estaría habilitado para sumar minutos nuevamente, tras haberse caído el fichaje de Luka Jovic.

El resto de la plantilla estaría disponible para arrancar, pero la gran incógnita está en Kevin Mier . El guardameta presentó molestias musculares al cierre de la Leagues Cup y estuvo cerca de ser reemplazado por Andrés Gudiño. Su evolución marcará si arranca como titular o si cede su lugar.

En recientes declaraciones Óscar Pérez, histórico arquero y figura de la institución, fue claro al opinar sobre el momento del colombiano: cree que Mier necesita un respiro y que Gudiño merece la oportunidad de competir por el puesto.

En un duelo donde la confianza puede ser el mayor motor, Cruz Azul tendrá que demostrar que dejó atrás la frustración internacional y que puede mirar hacia la cima del torneo con paso firme. La visita a San Luis puede ser el primer paso para encender nuevamente la máquina… o para encender las alarmas.