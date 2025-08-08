deportes
Ellos son los 3 culpables del empate de Cruz Azul con Colorado, según los propios aficionados

Cruz Azul logró remontar un 2-0 en contra y empatar contra Colorado Rapids en la Leagues Cup 2025; sin embargo, para los aficionados no fue suficiente

Los 3 culpables del empate de Cruz Azul ante Colorado Rapids
TV Azteca
Rodrigo Acuña
Leagues Cup 2025
Cruz Azul no está teniendo un gran inicio de temporada y se despidió de la Leagues Cup 2025 de manera temprana luego de haber vencido en los penales a Colorado Rapids . El equipo de Nicolás Larcamón volvió a mostrar falencias y no pudo derrotar a su rival dentro de los 90 minutos reglamentarios. Si bien La Máquina ya no tenía posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, los aficionados culparon a 3 protagonistas de Cruz Azul tras el empate.

Ellos fueron los 3 culpables de la derrota de Cruz Azul, según la afición

1. Nicolás Larcamón

Sin lugar a dudas, el entrenador de Cruz Azul volvió a ser el ojo de las críticas de los aficionados, quienes pidieron por su salida inmediata: “Se busca nuevo técnico”, “Ojalá termine la era Larcamón”, “Gracias Larcamón, vete ya”, “Larcamón debe presentar su renuncia”, “Necesitamos un DT de verdad”, fueron algunos comentarios de la afición en la red social de X. Recientemente, un jugador de Cruz Azul expuso el trabajo de Larcamón .

Quejas aficionados Cruz Azul
@TooV08069306
Nicolás Larcamón fue el principal culpable de la derrota de Cruz Azul
Cruz Azul
2. Ángel Sepúlveda

El delantero fue titular ante Colorado y fue acusado de fallar varias ocasiones de gol. Incluso SofaScore, plataforma de datos, lo colocó como el peor jugador del partido (6.3). “Sepu no puede ser el delantero titular de Cruz Azul”, “Se enteró Sepúlveda que ya no viene Jovic y regresó a ser cagad*”, “Depender de Sepu nos va a salir difícil en el torneo”, “Sepúlveda ha fallado mucho hoy”, comentaron los aficionados cementeros.

Quejas aficionados Cruz Azul
@alejandromarvai

3. Kevin Mier

El portero colombiano viene teniendo un rendimiento irregular en La Máquina y ante Colorado no fue la excepción. La afición se cansó de él: “Mier no puede volver a ser titular…”, “Ya deben darle salida a Mier y traer alguien más en el arco”, “Ya sienten a Mier”, “El portero de Cruz Azul es una broma”, “Lo de Mier ya me preocupa”, “Mier no debe vestir la camisa jamás”, sentenciaron los fanáticos cementeros.

Quejas aficionados Cruz Azul
@Dn108N

¿Cuándo volverá a jugar Cruz Azul en la Liga BBVA MX?

Luego de su olvidable paso por la Leagues Cup 2025, Cruz Azul regresará al ruedo en la Liga BBVA MX este próximo martes 12 de agosto. La Máquina se enfrentará a Atlético San Luis por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 en condición de visitante y buscará dejar atrás lo sucedido en Estados Unidos. Actualmente se encuentra quinto en la tabla con 5 unidades en tres partidos jugados.

Cruz Azul
