Cruz Azul, contra la historia; así buscará contra Chivas algo que no ha logrado en 13 AÑOS

La Máquina de Cruz Azul disputó el duelo de ida de las semifinales del Clausura 2026 ante las Chivas del Guadalajara en el Estadio Banorte, por lo que ahora deberá viajar a Guadalajara para enfrentar la vuelta en el Estadio Jalisco, mismo que durante muchos años fue casa del Rebaño.

cruz azul

La situación, sin embargo, no será nada fácil para el conjunto celeste, pues más allá de lo que ocurrió hace unas horas en el Coloso de Santa Úrsula, la realidad es que Cruz Azul sufre en demasía cuando tiene que buscar el pase a la siguiente ronda en calidad de visitante.

¿Cuántos años han pasado desde que Cruz Azul no accede de ronda como visitante?

Gracias a su posición en la tabla, Chivas cerrará esta ronda en su casa y ante su gente. Esto no solo le da ventaja sobre Cruz Azul, sino que los celestes, además, tienen 13 años sin ganar una serie de Liguilla cuando tiene que disputar la vuelta en calidad de visitante.

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De hecho, la última vez que Cruz Azul accedió a la siguiente ronda de la Liguilla fue en el Clausura 2013, cuando derrotaron a Monarcas Morelia para acceder a la semifinal tras un global de 4-3, torneo que, a la postre, perderían en la gran final frente al América.

A partir de ahí, son ocho las llaves que Cruz Azul ha perdido cuando tiene que enfrentar una serie de vuelta, destacando la que ocurrió en el torneo pasado cuando cayeron en la semifinal al enfrentar a Tigres cerrando en el Volcán, equipo que a la postre llegaría a la gran final.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Chivas y Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se verán las caras una vez más en el juego de vuelta correspondiente a la semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido está programado para este sábado 16 de mayo, en la cancha del Estadio Jalisco, minutos después de las 7 de la noche.