La buena noticia para Cruz Azul en la previa al partido con Chivas: comienza ganando desde el vestidor

Cruz Azul y Chivas protagonizarán una de las Semifinales del Clausura 2026, serie que ya tiene confirmada la fecha para la venta de boletos. Los dos equipos llegan en alza, ya que los dirigidos por Joel Huiqui derrotaron contundentemente a Atlas por 4-2, mientras que el conjunto rojiblanco remontó la llave contra Tigres tras empatar 3-3 en el global. No obstante, La Máquina llegará con cierta ventaja al cruce contra Guadalajara.

Si bien es cierto que se especuló con que Cruz Azul regresaría a Puebla para afrontar las Semifinales del Clausura 2026, finalmente podrá ejercer su localía en el Estadio Azteca. Esta noticia tomó por sorpresa a los aficionados, ya que el club cementero debía entregar el inmueble hacia la FIFA para comenzar con los preparativos para el inicio de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Cruz Azul se mantendrá en el Estadio Azteca

De acuerdo a la información que compartió el periodista de TV Azteca, David Medrano, la directiva de La Máquina consiguió asegurar el Estadio Azteca para el juego de Ida de las Semifinales de la Liga BBVA MX. A pesar de que la normativa de la FIFA establece que el recinto debe entregarse el mismo 13 de mayo, el acuerdo no especifica la hora exacta en la que Cruz Azul debe ejercer la cesión.

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En este contexto, la directiva del cuadro cementero utilizó la omisión de este factor en la normativa y se comprometió a entregar el estadio antes de que finalice el día, es decir, antes de las 23:59 del miércoles como máximo. De esta manera, Cruz Azul contará con la ventaja de jugar en su inmueble ubicado en Ciudad de México para afrontar el primer partido contra Chivas en busca del título.

Chivas no podrá hacer de local en el Estadio Akron

El equipo de Gabriel Milito salió perjudicado en estas Semifinales del Clausura 2026. Por un tema de tiempos, ya que el juego de Vuelta se llevará a cabo el próximo fin de semana, Chivas no podrá afrontar su partido de local en el Estadio Akron, inmueble que será otra de las sedes que brindará México a la FIFA para el Mundial 2026.

De esta manera, la directiva del Rebaño comunicó en sus canales oficiales que ejercerá su localía en su antigua casa: el Estadio Jalisco, para afrontar el partido definitorio contra los celestes. No obstante, el Guadalajara ya sabe lo que es alcanzar la gloria en dicho recinto, ya que allí forjó su historia como uno de los equipos más importantes del balompié nacional.

