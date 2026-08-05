Cruz Azul vs Inter Miami: cuánto cuestan los boletos para ver la Campeones Cup 2026

La Campeones Cup 2026, que se disputa en Estados Unidos, reunirá a Cruz Azul e Inter Miami en uno de los partidos más esperados del año. El encuentro enfrentará al campeón de la Liga BBVA MX contra el monarca de la MLS y tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de Lionel Messi con los de Florida.

El partido se disputará el miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami. Cruz Azul buscará conquistar el título de la Campeones Cup —de validez discutida— frente al Inter Miami, que será local tras haber ganado la MLS. La expectativa por el encuentro ya se refleja en la demanda de boletos.

El Inter Miami está interesado en participar en la próxima edición de la Copa Libertadores, uno de los pocos títulos que Messi aún no tiene en su vitrina|Inter Miami

¿Cuánto cuestan los boletos para Cruz Azul vs Inter Miami?

Aunque la venta general todavía no comienza, ya existen entradas disponibles en plataformas de reventa como Stubhub. Los precios más económicos rondan los 1,847 pesos mexicanos en la Sección 206, mientras que otras localidades en las cabeceras oscilan entre los 2,100 y 2,800 pesos.

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En zonas con mejor ubicación, los boletos aumentan de precio. Algunos tickets en las secciones laterales superan los 4,000 pesos, mientras que los lugares más cercanos al terreno de juego pueden alcanzar cifras superiores a los 30,000 pesos, dependiendo de la ubicación y la disponibilidad.

¿Cuándo inicia la venta oficial para la Campeones Cup 2026?

Inter Miami informó que los abonados tendrán acceso a una preventa el 14 de agosto. Ese mismo día también se abrirá una preventa especial para aficionados que se registren previamente mediante los canales habilitados por el club.

La venta general de boletos comenzará el 14 de agosto a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México, a través de Ticketmaster, después de las etapas de acceso anticipado.

Cruz Azul buscará un nuevo título frente al Inter Miami

La Máquina obtuvo su lugar en la Campeones Cup después de conquistar el Clausura 2026 y posteriormente ganar el Campeón de Campeones. Del otro lado estará el Inter Miami, campeón vigente de la MLS y anfitrión del partido.

El encuentro entre los de La Noria y los de Florida comenzará en punto de las 5:30 p.m., tiempo del Centro de México. Debido a la expectativa que generan Messi y Cruz Azul, se espera una alta demanda de boletos desde los primeros minutos de la venta oficial.

