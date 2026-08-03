Cruz Azul vs Inter Miami: ¿la Campeones Cup cuenta como título oficial?

Cruz Azul e Inter Miami se enfrentarán por la Campeones Cup 2026 en un partido que entregará un nuevo trofeo entre los campeones de la Liga BBVA MX y la MLS. Sin embargo, antes de la final volvió a surgir una duda entre los aficionados sobre el valor que tiene este campeonato dentro del historial de ambos clubes. ¿Es oficial o no?

La respuesta depende del organismo que se tome como referencia. Tanto la Liga MX como la MLS consideran la Campeones Cup como un título oficial dentro del palmarés de sus clubes. Sin embargo, la Concacaf no la reconoce como un campeonato internacional oficial, por lo que existe un debate sobre su estatus. Lionel Messi tendría un récord de títulos si lo gana.

¿La Campeones Cup es un título oficial?

Para la Liga BBVA MX y la MLS, la respuesta es sí, lo consideran oficial. Ambas ligas incluyen este torneo dentro del registro oficial de campeonatos obtenidos por sus equipos. De hecho, cuando América conquistó la edición de 2024, la Liga MX actualizó el palmarés del club y contabilizó ese trofeo como un título oficial.

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No obstante, la competencia no forma parte de los torneos organizados por la Concacaf. Debido a ello, el organismo rector del futbol en la región no la considera un campeonato internacional oficial dentro de sus competiciones.

¿Por qué existe la discusión sobre la validez de la Campeones Cup?

La Campeones Cup es organizada de manera conjunta por la Liga MX y la MLS. Su creación busca enfrentar a los campeones de ambas ligas en un solo partido para definir al ganador del trofeo anual.

Al no depender directamente de la Concacaf, algunos registros históricos la clasifican de forma distinta a torneos como la Concacaf Champions Cup o la Leagues Cup. Esa diferencia de criterios explica por qué existen discusiones al respecto.

|X: Cruz Azul

El Cruz Azul buscará un nuevo trofeo ante el Inter Miami

Más allá del debate, Cruz Azul afrontará la final con la oportunidad de sumar otro campeonato a sus vitrinas. En caso de vencer al Inter Miami, el club celeste añadirá la Campeones Cup a su palmarés reconocido por la Liga MX como oficial y 100% válido.

