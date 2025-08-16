Es goleador en Rayados, pero su salario es diminuto comparado a lo que recibe Sergio Ramos

Rayados de Monterrey se mantiene firme en la Liga BBVA MX y no es gracias a su máxima figura Sergio Ramos. Con el mercado de fichajes abierto, el equipo de Nueva León intentó fichar a un delantero de 10 millones que no prosperó , pero en su plantilla ya cuenta con una verdadera figura. Hablamos de Germán Berterame, quien está´siendo el mejor jugador de Rayados en el Apertura 2025 pero que pese a ello, su salario es diminuto al lado del capitán.

¿Cuál es la diferencia de salarios entre Germán Berterame y Sergio Ramos en Rayados?

De acuerdo a la información que comparte el sitio 365Scores, Sergio Ramos recibe 4 millones de dólares por temporada en Rayados, un monto muy superior al que gana el delantero mexicoargentino. El portal Footy Stats informó que Germán Berterame cobra un salario de 1,06 millones de dólares anuales en Monterrey, es decir, una cuarta parte de lo que recibe el capitán. Por otro lado, una figura de Rayados está cerca de emigrar a la liga de Arabia Saudita .

Crédito; Mexsport Germán Berterame tiene un salario diminuto al lado de Sergio Ramos en Rayados

El presente fenomenal de Germán Berterame en Rayados

Berterame ha comenzado la temporada de la mejor manera. Y es que según SofaScore, sitio especializado en datos futbolísticos, el delantero de 26 años es el mejor jugador de Rayados hasta el momento. Promedia una valoración general de 7.68 sobre 10, superando a otros compañeros como Sergio Canales (7.53) y Óliver Torres (7.38).

TE PUEDE INTERESAR:



Además, Berterame ha sido clave para que Rayados se ubique en la cuarta posición del Apertura 2025 con 9 unidades, a sólo 3 del líder. Pues en las primeras cuatro jornadas de la Liga BBVA MX, el goleador suma 4 goles, siendo uno de los máximos artilleros del torneo y el número uno dentro de Monterrey.

¿Cuál es el valor de mercado de Germán Berterame en 2025?

Germán Berterame llegó a Rayados en el año 2022 como agente libre desde Atlético San Luis. Cuando fichó por La Pandilla, el precio del delantero rondaba los 4,5 millones de euros. Sin embargo, tras su gran nivel demostrado en estos últimos meses, su valor de mercado se elevó a los 6 millones según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias y rumores de mercado.