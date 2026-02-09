Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 arranca con el tradicional Viernes Botanero. Este 13 de febrero, la actividad se abre con el partido de Puebla vs Pumas, encuentro a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas. Posteriormente, la doble cartelera continúa por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes con el duelo de Toluca vs Xolos.

El conjunto de 'La Franja', dirigido por Albert Espigares, encara el compromiso en casa luego de haber empatado sin goles frente a los Xolos en el Estadio Caliente. La escuadra de la Angelópolis se ubica en el lugar 13 de la tabla general con registro de 5 puntos, resultado de una victoria, dos empates y dos derrotas. Del otro lado, el Club Universidad Nacional llega al juego en el Estadio Cuauhtémoc tras igualar 2-2 en su visita al Atlas. Comandados por Efraín Juárez, el cuadro del Pedregal permanece invicto en el Clausura 2026 y se encuentran en el quinto puesto de la competencia con 9 unidades tras una marca de dos triunfos y tres empates.

Al terminar el juego de Puebla vs Pumas, la actividad se liga al Estadio Nemesio Diez, donde los 'Diablos Rojos' reciben a Tijuana. Dirigidos por Antonio Mohamed, la escuadra Escarlata llega al encuentro en casa luego de haber empatado ante Cruz Azul en la Fecha 5, resultado con el que se ubican en el sexto puesto de la tabla general. Por su parte, los Xolos de Sebastián Abreu dividieron unidades contra Puebla y ocupan el décimo lugar del certamen. Ambos partidos los vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026

Viernes 13 de febrero:

Puebla vs Pumas - 7:00 PM

Toluca vs Xolos de Tijuana - 9:00 PM

Sábado 14 de febrero:

Atlético de San Luis vs Querétaro - 5:00 PM

Pachuca vs Atlas - 5:00 PM

Monterrey vs León - 7:00 PM

Juárez vs Necaxa - 7:00 PM

Chivas vs América - 9:07 PM

Domingo 15 de febrero:

Cruz Azul vs Tigres - 4:30 PM

Santos vs Mazatlán - 5:00 PM

