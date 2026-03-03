Nadie puede creer que este sea el jugador más caro de todo Cruz Azul porque pasa desapercibido

Cruz Azul tiene una de las plantillas mejor valuadas de toda la Liga BBVA MX, pero pocos pueden creer que Érik Lira sea el futbolista más caro de la plantilla cementera. Si bien es cierto que el mediocampista de 25 años es el capitán del equipo de Nicolás Larcamón, no ha estado cerca de ser considerado uno de los jugadores más destacados del Clausura 2026 como sí sucede con algunos de sus compañeros.

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, Lira cuenta con un valor de mercado que oscila los 9 millones de euros. Este monto de dinero lo coloca como el futbolista más caro de La Máquina y el tercero a nivel general dentro de la Liga BBVA MX. El pivote es superado solamente por el brasileño Raphael Veiga y el juvenil sensación, Gilberto Mora.

Si bien es cierto que Lira es considerado una figura del futbol mexicano, su valor de mercado sorprende ya que algunos de sus compañeros han mostrado mejores condiciones en lo que va del Clausura 2026. De acuerdo a la plataforma de datos SofaScore, el seleccionado mexicano no se encuentra dentro del top 3 mejores futbolistas de Cruz Azul en el actual torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



La tabla es liderada por Agustín Palavecino, quien tiene una puntuación general de 7.46 sobre 10, además de sumar 4 goles y 2 asistencias desde su llegada al club. ‘Charly’ Rodríguez aparece en segundo lugar con una calificación de 7.20 sobre 10, mientras que José Paradela completa el podio con una puntuación de 7.04 sobre 10.

Érik Lira se ubica en la décima posición con un promedio de 6.81 sobre 10, estando lejos de las primeras posiciones en la tabla.

|MEXSPORT

Los 10 jugadores más valiosos de Cruz Azul en 2026