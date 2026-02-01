Este es el equipo que consiguió el mejor lugar para México en unos JJOO de Invierno

Los atletas mexicanos están tomando el protagonismo en el deporte latinoamericano para los deportes invernales. Por ello, vale la pena recordar el momento en que México hizo historia al presentarse por primera vez a unos JJOO de Invierno. Anecdóticamente, también fue la ocasión en la que un equipo consiguió el mejor sitio para cualquier presentación tricolor en esta justa internacional. Esta es la historia de 5 hombres que alcanzaron el sitio 11 en Bobsleigh.

¿Quiénes alcanzaron el mejor sitio para México en unos JJOO de Invierno?

Era el año de 1928 y en la segunda edición histórica de estos juegos, México apareció para ser representado por un grupo de 5 hombres en el Bobsleigh. Eso ya era histórico al ser la primera vez que el país azteca apareció en esta modalidad del olimpismo, pero además consiguieron un sitio que hasta ahora no ha sido superado por ningún otro equipo o atleta mexicano en solitario.

La prueba consistía en dos turnos para conseguir el mejor tiempo posible. En la primera vuelta sumaron un total de 1: 44.9 para alcanzar el sitio 16 de la primera ronda, tomando en cuenta que compitieron un total de 23 equipos. Pero en su segunda oportunidad mejoraron su tiempo, ajustándolo a 1:42.8, lo que en ese momento les dejó en la sexta posición.

Sin embargo, tras la participación de todos los equipos, México fue relegado hasta la onceava posición, aunque eso ya era un hito total para el deporte nacional. Su tiempo final fue de 3:27.6, lo que puso los nombres de Lorenzo Elizaga (capitán), Mario Casassos, Genaro Díaz Raigosa, José de la Cruz y Juan de Landa como parte de la historia del olimpismo tricolor.

#Winter #Olympics #OlympicGames #MilanoCortina2026 ♬ original sound - Podion 🏆 @podionmx LA CIENCIA DEL BOBSLEIGH 🔬🛷 Hoy lanzamos una sección de videos cortos donde explicaremos deportes o reglas poco conocidas. Comenzaremos con el Bobsleigh, un deporte tradicional en los Juegos Olímpicos de Invierno que lleva en el programa olímpico desde 1924 y que por supuesto estará presente en Milán/Cortina 2026. #Bobsleigh

¿México ha conseguido medallas en los JJOO de Invierno?

La respuesta inmediata es no, y tal como lo expresó Hubertus von Hohenlohe, se ve todavía lejana. Sin embargo, estos son otros resultados históricos de parte de algunos atletas mexicanos que pusieron los cimientos para que México cada vez tenga mayor y mejor presencia en estas justas invernales.