Se formó como doctora, pero su pasión era el esquí Y HOY representará a México en los Juego Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

A pocos días del arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, la delegación mexicana contará con una historia poco común dentro del olimpismo invernal. Regina Martínez se convertirá en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en una justa olímpica de invierno.

Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en distintas sedes del norte de Italia, con Milán y Cortina d’Ampezzo como ciudades anfitrionas. Las pruebas de esquí de fondo se llevarán a cabo en Val di Fiemme, una de las sedes tradicionales de los deportes nórdicos.

La doctora mexicana que busca hacer historia

Regina Martínez no proviene de una formación deportiva invernal, es médica con especialidad en urgencias y actualmente reside en Estados Unidos, donde ejerce su profesión. Su acercamiento al esquí de fondo se dio mientras estudiaba medicina en la Universidad de Minnesota, durante su primer invierno en esa región, marcado por temperaturas extremas.

La doctora, comenzó a practicar esquí como una actividad para adaptarse al clima y equilibrar la carga académica, con el paso del tiempo, el deporte se volvió parte de su rutina y posteriormente inició un proceso competitivo. Durante ese periodo investigó sobre atletas que habían representado a México en Juegos Olímpicos de Invierno, lo que despertó su interés por seguir ese camino, especialmente tras conocer la historia de Germán Madrazo, quien compitió en esquí de fondo en PyeongChang 2018.

Del futbol al esquí

Antes de incursionar en los deportes de invierno, Martínez mantuvo una relación constante con el deporte y con German Madrazo. Jugó futbol desde los ocho años y compitió a nivel universitario y profesional, formó parte de las fuerzas básicas femeniles de Pumas de la UNAM.

En el ámbito internacional, logró sumar los puntos necesarios para clasificar a Milano Cortina 2026 tras su participación en competencias avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS), incluido el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en Planica, Eslovenia. Está contemplada para competir en la prueba de esquí de fondo, disciplina de resistencia que se disputa sobre distancias largas.

Con su participación, Regina Martínez se integrará a la delegación mexicana que competirá en Milano Cortina 2026, marcando un precedente para el esquí de fondo femenil del país en el escenario olímpico invernal.

