¿Cuál es el partido con más goles en la historia de un Mundial?

Hoy que se puso de moda el momento de descanso para refrescarse, tal vez hubiera marcado diferencia en la presentación de aquel día en Suiza, donde se indica que hubieron 40 grados centígrados mientras austriacos y suizos regalaron el partido con más goles en la historia de las Copas del Mundo. Así se vivió ese día de locura en el Mundial de Suiza 1954.

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¿Cómo ocurrió el partido con más goles de un Mundial?

Recién se disputaba el segundo Mundial después de la guerra, y el formato tomaba mejor forma con cada edición que pasaba. Y en aquella ocasión ambos seleccionados llegaron a la instancia de los cuartos de final tras terminar en segundo lugar de su grupo. Incluso los locales tuvieron que ir a un partido de desempate por igualar con dos puntos con Italia, tras ganar un duelo y perder otro. Dicho encuentro lo sacaron los suizos con marcador de 4-1.

Pero ya instalados en los cuartos de final, se narra que el calor extremo no fue impedimento para que los protagonistas vivieran una historia bastante particular. De ambas selecciones nacionales hubo futbolista con triplete antes de llegar a la hora de partido y antes del minuto 80 se concretaron los goles finales que le dieron a los austriacos el pase a las semifinales.

De parte de los locales marcaron Robert Ballaman (x2) y Josef Hügi (x3), mientras que del lado ganador anotaron Theodor Wagner (x3), Robert Körner (x2), Ernst Ocwirk y Erich Probst. Concretando así… historia pura de las Copas del Mundo.

#mundial2026 #worldcup #austria #suiza ♬ sonido original - Sergio Giménez 🎙️⚽️ @sgimeenezz Ni el Brasil - Alemania ni el España - Costa Rica. El partido con más goles en un Mundial… fue un Austria 7-5 Suiza. 26 de junio de 1954. Austria y Suiza se jugaban el pase a las semifinales del Mundial que se disputaba, precisamente, en Suiza. Los primeros quedaron segundos en el grupo 3, mientras que los anfitriones quedaron terceros en el grupo 4. Ninguno de las dos selecciones sabían que, en ese partido, harían historia. El primer gol llegaría en el minuto 16. Robert Ballaman tiró desde fuera del área, y Schmied, portero austriaco, no pudo hacer nada. Los siguientes dos minutos, Jösef Hügi haría un doblete. Primero con un disparo raso, y después con un disparo potente que llegó a tocar en el travesaño. Suiza se ponía 0-3 en solo 20 minutos. Pero el destino deparaba otro final… Austria se enganchó al partido. En 9 minutos metieron 5 goles y le dieron la vuelta al partido. Primero Wagner, con un disparo cruzado. Después Körner, con un tiro lejano que entró por la mismísima escuadra. Y un minuto después, Wagner empataría con su segundo gol particular. Ocwirk y Körner de nuevo, marcaron los dos siguientes goles, en el 32 y el 34. Recortó distancias Ballaman en el 39, haciendo soñar a los suizos con darle la vuelta de nuevo al marcador. Pero el fútbol es muy caprichoso. Y solo un minuto después, Eugéne Parlier tenía la oportunidad de empatar desde los once metros. Pero no acertó. Ya en la segunda parte Wagner, que lograba un hat trick, aumentaba la distancia de nuevo. Hügi volvía a marcar para recortar de nuevo, y sumaba también otros tres goles. Pero Probst, el 76’, hizo el 7-5 definitivo, que dejaba a los suizos eliminados en su casa, y a los austriacos esperando rival en semifinales. El destino les deparó un enfrentamiento contra Alemania. Los germanos pasaron por encima y ganaron 6-1. Y 4 días después terminarían levantando su primera estrella tras ganar 3-2 a Hungría. Pero el partido que hizo historia en ese Mundial no tenía presente a Alemania. Ni a Brasil. Ni Uruguay. Los protagonistas fueron dos selecciones que, de sorpresa, se colaron en los libros de historia de los mundiales. #mundial

¿Qué otros partidos de Mundial tuvieron abundancia de goles?

De allí, han existido otros varios marcadores abultados, pero ninguno como aquel Suiza vs Austria. Sin embargo… todos esos encuentros concretados en tiempos donde el Mundial iniciaba o poco a poco se consolidaba con la estructura que tiene en el presente.

11 goles

Francia 1938 - Brasil 6-5 Polonia.

Suiza 1954 - Hungría 8-3 Alemania Federal.

España 1982 - Hungría 10-1 El Salvador.

10 goles

Suecia 1958 - Francia 7-3 Paraguay.

9 goles