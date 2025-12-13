Cuál es la proteína que más me ayudará a crecer los músculos en México, según la IA

Para todos aquellos que asisten con frecuencia al gimnasio en busca de ganar mayor musculatura, incorporar en la cotidianidad una proteína puede ser fundamental. Entre todas las opciones que existen en México, la inteligencia artificial barajó los pros y contras de cada una y determinó cuál es la mejor.

ChatGPT evaluó los distintos tipos de proteínas existentes para definir cuál conviene sumar a la dieta si lo que se busca es que crezcan los músculos . "la que más te ayudará es la proteína de suero (whey), preferentemente una fórmula de alta calidad (isolate o hydrolyzed, si puedes pagarla)", explicó.

Los beneficios de la proteína whey para la IA

Para su veredicto, la IA se basó en diversos estudios de sitios especializados en el tema, como es el caso del portal MDPI que explica los beneficios de esta proteína. "El suero tiene alta concentración de leucina, el aminoácido clave que dispara la síntesis de proteína muscular (MPS)", aseguró ChatGPT.

"El suero suele utilizarse en los estudios por su eficacia y disponibilidad", fue uno de los argumentos de la inteligencia artificial. "Consumir proteína alrededor de la sesión de entrenamiento potencia la respuesta", añadió, con base en un análisis de PubMed.

La recomendación de la IA no acabó allí y añadió: "Whey se absorbe rápido, aporta EAA y BCAA en buenas cantidades por servicio, y es fácil de incorporar para alcanzar las metas diarias de proteína. Estudios recientes siguen confirmando su utilidad cuando se toma en las ventanas cercanas al ejercicio.

En cuanto a la cantidad de consumo ideal, la inteligencia artificial afirmó lo siguiente: "Lo ideal es incorporar entre 20 y 40 gramos por toma (según tu peso), preferiblemente después de entrenar o en cualquier momento del día en que no llegues a tu ingesta proteica con comida".