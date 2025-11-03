¿Cuál ha sido el mejor resultado de una Selección Mexicana Femenil Sub-17 en un Mundial?
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 quiere hacer historia. Por eso aquí se expone cuál fue el mejor resultado de un representativo tricolor en un Mundial.
La nación futbolera está entusiasmada con lo que las chicas del equipo tricolor están consiguiendo. De nueva cuenta hay ilusión en los aficionados, pues la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se clasificó a la ronda de los cuatro mejores equipos. Y por eso es momento de recordar si ya se concretó la mejor participación de un equipo mexicano en un Mundial de la categoría.
¿La Selección Mexicana Femenil concretó su mejor participación histórica en este 2025?
La respuesta inmediata es no. El Mundial Sub-17 Femenil comenzó en el 2008 para concretar así nueve ediciones. De esos nueve torneos, México asistió a 7, incluyendo el torneo que se está disputando en Marruecos en estos momentos. Por ello, esta competición se está volviendo histórica. Es la segunda vez que avanzaron a esta ronda, pero precisamente aquella primera ocasión fue la mejor presentación mexicana.
Esa gloriosa participación mexicana se concretó en el 2018, cuando Mónica Vergara llevó a su equipo a la final para enfrentar a su similar de España. Ese equipo llenó de ilusión el entorno a tal grado que le entregaron a la selección mayor a esta estratega. Pero en lo referente a Uruguay 2018, el equipo llegó a la final por primera y única vez.
¿Cuál es el balance histórico de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en Mundiales?
Como se indicaba al principio del texto, se han concretado 9 Mundiales de la especialidad, con este de Marruecos 2025. México asistió a 7, se quedó fuera en fase de grupos en cuatro oportunidades, llegaron a cuartos de final en un par de torneos y las estadísticas se concretan con la ya mencionada final.
Este es el listado a detalle:
- Nueva Zelanda 2008 - No se clasificó.
- Trinidad y Tobago 2010 - Fase de grupos.
- Azerbaiyán 2012 - Fase de grupos.
- Costa Rica 2014 - Cuartos de Final.
- Jordania 2016 - Cuartos de Final.
- Uruguay 2018 - Subcampeonato.
- India 2022 - Fase de grupos.
- República Dominicana 2024 - Fase de grupos.
- Marruecos 2025 - ¿?