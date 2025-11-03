¿Cuál ha sido el mejor resultado de una Selección Mexicana Femenil Sub-17 en un Mundial?

La nación futbolera está entusiasmada con lo que las chicas del equipo tricolor están consiguiendo. De nueva cuenta hay ilusión en los aficionados, pues la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se clasificó a la ronda de los cuatro mejores equipos. Y por eso es momento de recordar si ya se concretó la mejor participación de un equipo mexicano en un Mundial de la categoría.

¿La Selección Mexicana Femenil concretó su mejor participación histórica en este 2025?

La respuesta inmediata es no. El Mundial Sub-17 Femenil comenzó en el 2008 para concretar así nueve ediciones. De esos nueve torneos, México asistió a 7, incluyendo el torneo que se está disputando en Marruecos en estos momentos. Por ello, esta competición se está volviendo histórica. Es la segunda vez que avanzaron a esta ronda, pero precisamente aquella primera ocasión fue la mejor presentación mexicana.

Esa gloriosa participación mexicana se concretó en el 2018, cuando Mónica Vergara llevó a su equipo a la final para enfrentar a su similar de España. Ese equipo llenó de ilusión el entorno a tal grado que le entregaron a la selección mayor a esta estratega. Pero en lo referente a Uruguay 2018, el equipo llegó a la final por primera y única vez.

¿Cuál es el balance histórico de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en Mundiales?

Como se indicaba al principio del texto, se han concretado 9 Mundiales de la especialidad, con este de Marruecos 2025. México asistió a 7, se quedó fuera en fase de grupos en cuatro oportunidades, llegaron a cuartos de final en un par de torneos y las estadísticas se concretan con la ya mencionada final.

Este es el listado a detalle: