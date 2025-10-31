México realmente tiene posibilidades de ganar el Mundial Sub-17, ¿o no? La IA ya lo predijo

La Selección Nacional de México Femenil está haciendo un buen papel en el Mundial Sub-17, pues ya superó la primera ronda y ahora vendrán lo más duro de la competencia: la fase de eliminación. El combinado azteca se metió entre los 8 mejores equipos y se medirá en los Cuartos de Final ante un gran país como lo es Italia, aunque tiene poca probabilidad de ganar la justa, según la IA.

México tiene entre 5 y 8 por ciento de probabilidad de ganar la Copa del Mundo Femenil de la categoría, ya que, según ChatGPT, el equipo no es potencia mundial como sí lo son otras selecciones, tal es el caso de su próximo rival, que viene de golear 4-0 a Nigeria en los Octavos de Final.

Archivo TV Azteca México tiene pocas posibilidades de ganar el Mundial Sub-17, según la IA, entre 5 y 8%

No obstante, el cuadro tricolor tiene varios puntos a favor que pueden influir, el más importante, que fue subcampeón del mundo en esta categoría en 2018, cuando la justa se realizó en Uruguay. En esa ocasión, la escuadra azteca cayó 2-1 ante España, que se quedó con el título mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



El gran mundial de México Sub-17 en Marruecos

La Selección Mexicana no arrancó bien el Mundial Sub-17 que se realiza en Marruecos, pues en la primera jornada de la Fase de Grupos cayó 2-0 ante Corea del Sur, resultado que las condicionó a ganar sus últimos 2 duelos, los cuales afrontó de la mejor manera al vencer a Camerún y Países Bajos por la mínima.

El combinado tricolor avanzó en segundo lugar a los Octavos de Final, ronda en la que derrotó 1-0 a Paraguay y así colocarse como las 8 mejores selecciones del torneo. Ahora, su próximo reto será vencer a Italia, conseguir su boleto a la antesala por el título y romper con todo pronóstico en búsqueda de coronarse en el certamen.

¿Cuándo será el partido de Cuartos de Final de la Selección de México Sub-17?

México e Italia se verán las caras en los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17, partido que se disputará el domingo 2 de noviembre en punto de la 1 de la tarde (hora centro de México).