deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México realmente tiene posibilidades de ganar el Mundial Sub-17, ¿o no? La IA ya lo predijo

El combinado azteca femenil está haciendo un gran papel en el torneo, pues se colocó entre las 8 mejores selecciones del planeta: ¿hasta dónde llegará?

México realmente tiene posibilidades de ganar el Mundial Sub-17, ¿o no? La IA ya lo predijo
Archivo TV Azteca e IA
México realmente tiene posibilidades de ganar el Mundial Sub-17, ¿o no? La IA ya lo predijo
José Alejandro
Selección Azteca
Compartir

La Selección Nacional de México Femenil está haciendo un buen papel en el Mundial Sub-17, pues ya superó la primera ronda y ahora vendrán lo más duro de la competencia: la fase de eliminación. El combinado azteca se metió entre los 8 mejores equipos y se medirá en los Cuartos de Final ante un gran país como lo es Italia, aunque tiene poca probabilidad de ganar la justa, según la IA.

México tiene entre 5 y 8 por ciento de probabilidad de ganar la Copa del Mundo Femenil de la categoría, ya que, según ChatGPT, el equipo no es potencia mundial como sí lo son otras selecciones, tal es el caso de su próximo rival, que viene de golear 4-0 a Nigeria en los Octavos de Final.

Mundial Sub-17
Archivo TV Azteca
México tiene pocas posibilidades de ganar el Mundial Sub-17, según la IA, entre 5 y 8%

No obstante, el cuadro tricolor tiene varios puntos a favor que pueden influir, el más importante, que fue subcampeón del mundo en esta categoría en 2018, cuando la justa se realizó en Uruguay. En esa ocasión, la escuadra azteca cayó 2-1 ante España, que se quedó con el título mundial.

TE PUEDE INTERESAR:

El gran mundial de México Sub-17 en Marruecos

La Selección Mexicana no arrancó bien el Mundial Sub-17 que se realiza en Marruecos, pues en la primera jornada de la Fase de Grupos cayó 2-0 ante Corea del Sur, resultado que las condicionó a ganar sus últimos 2 duelos, los cuales afrontó de la mejor manera al vencer a Camerún y Países Bajos por la mínima.

El combinado tricolor avanzó en segundo lugar a los Octavos de Final, ronda en la que derrotó 1-0 a Paraguay y así colocarse como las 8 mejores selecciones del torneo. Ahora, su próximo reto será vencer a Italia, conseguir su boleto a la antesala por el título y romper con todo pronóstico en búsqueda de coronarse en el certamen.

¿Cuándo será el partido de Cuartos de Final de la Selección de México Sub-17?

México e Italia se verán las caras en los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17, partido que se disputará el domingo 2 de noviembre en punto de la 1 de la tarde (hora centro de México).

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×