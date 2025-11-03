¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana Sub-17 las semifinales del Mundial?

La ilusión recién caía en el llanto del aficionado mexicano con una generación de juveniles Sub-20 derrotada, cuando ya están siendo consolados por otra camada de alta calidad pero en el futbol femenil. Y es que tras imponerse a Italia (5-4) en penales, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 peleará por un boleto a la final del Mundial de la categoría que se está jugando en Marruecos.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

¿Cuándo y a qué hora la Selección Mexicana buscará el boleto a la final?

Pese a iniciar de manera desfavorable la Copa del Mundo tras perder 2-0 contra Corea del Norte, el equipo de Miguel Gamero se repuso gracias a dos victorias de manera consecutiva. Vencieron 0-1 a Países Bajos y 1-0 a Camerún. Con eso avanzaron a octavos de final para vencer a su similar de Paraguay (1-0) y su último contrincante fue el cuadro italiano.

Por ello, se reencontrarán con los Países Bajos, que vienen de eliminar en penales a Francia (6-7), esto tras igualar dos tantos en el tiempo regular. Así sucederá cuando se crucen en las semifinales el próximo miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas en tiempo del centro de México.

Con esto, se confirma que el “Grupo de la Muerte” precisamente fue el B, pues estos dos seleccionados salieron de ahí, esto mas las coreanas del norte que enfrentarán a Brasil en la otra semifinal.

¿Cuál fue el mejor resultado de una Selección Mexicana Femenil Sub-17 en un Mundial?

Y pasaron casi ocho años cuando las dirigidas por Mónica Vergara se metieron hasta la final para caer 2-1 ante España. En Uruguay el equipo mexicano cautivó a propios y extraños, situación que generó que le dieran las riendas de la selección mayor a dicha estratega. Lamentablemente dicho proceso no fructificó y la cesaron sin pena ni gloria.

Ahora, México llegaba a Marruecos 2025 con dos mundiales donde los respectivos equipos se quedaron en la fase de grupos, por ello este torneo sirve como aliciente en la rama femenil de la categoría. Y obvio, esperando que mejoren lo hecho por las representantes del ya mencionado Mundial de 2018.