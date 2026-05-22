Estos son los 9 JUEGOS INTERNACIONALES que la NFL tendrá en la temporada 2026

La temporada 2026 de la NFL está próxima a comenzar, por lo que son cada vez más las curiosidades que existen en torno a esta nueva campaña. Una de estas guarda relación con la cantidad de partidos que la Liga realizará fuera de territorio norteamericano tal y como ocurre año tras año.

nfl estadio azteca

Bajo este contexto, y a diferencia de lo que ocurría en ediciones pasadas, la temporada 2026 contará con un total de nueve juegos internacionales, mismos que se presentarán en distintas partes del mundo destacando lo que ocurrirá en noviembre del 2026 al interior de México. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Cuál es la razón por la que habrá 9 juegos de la NFL fuera de Estados Unidos?

Lo primero a tener en cuenta es que la temporada 2026 de la NFL contará con juegos en países como México, Brasil, Australia, Inglaterra, Alemania, Francia y España, motivo por el cual la máxima categoría del futbol americano consolida una vez más su proceso de expansión territorial.

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THE WEEK 1 SCHEDULE 👀 pic.twitter.com/JK57YM6BTm — NFL (@NFL) May 15, 2026

Se trata, entonces, de un récord absoluto para la NFL toda vez que, por primera vez en su historia, programa tantos juegos internacionales en una misma temporada, misma en donde el futbol americano vuelve a plazas ya tradicionales como Alemania o Inglaterra, mientras que retorna a otras sedes estratégicas como la Ciudad de México.

Finalmente, el deseo de la NFL es explorar otros mercados que no han sido tan vistos en los últimos años, de ahí que habrá partidos en Sudamérica y Oceanía. Así, equipos como los Vaqueros de Dallas, los 49ers de San Francisco y las Águilas de Filadelfia saldrán de su hogar para enfrentar esta clase de compromisos.

¿Cuáles son los 9 juegos internacionales de la temporada 2026 de la NFL?