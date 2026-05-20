Andrés Gudiño y el CONTUNDENTE MENSAJE que envió a Kevin Mier previo al Cruz Azul vs Pumas

Estamos a unas horas para que se lleve a cabo la final de ida correspondiente al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Aquí, la Máquina de Cruz Azul y los Pumas de la UNAM definirán al próximo campeón del futbol mexicano, en una final que podría ser la más vista de los últimos años.

cruz azul

Ante tal situación, son muchas las curiosidades que inundan a los dos equipos de la capital del país. Una de ellas guarda relación con Andrés Gudiño, guardameta suplente de Cruz Azul que no tuvo reparo en mandarle un mensaje al colombiano Kevin Mier. ¿Qué le dijo?

¿Qué mensaje le envió Andrés Gudiño a Kevin Mier?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Andrés Gudiño y Kevin Mier han compartido la portería de Cruz Azul a lo largo del torneo, por lo que destinos aficionados pensaron que podría existir una especie de rivalidad entre ambos a fin de lograr la titularidad absoluta.

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Sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad. Y es que, aprovechando la popularidad que tiene en redes sociales, Andrés Gudiño le mandó un mensaje a Kevin Mier tras el juego ante Chivas y previo a la final contra Pumas con el siguiente mensaje: “Partidazo, amigo”.

Con este mensaje, se disipan las dudas en torno a alguna animadversión que exista entre los dos porteros de Cruz Azul, por lo que el club llegará a esta final de ida de la mejor forma posible y a la espera de lo que ocurra con sus lesionados, entre los que destacan Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.

Gudiño o Mier, ¿quién será titular en la final entre Cruz Azul y Pumas?

A pesar del grave error que tuvo en la semifinal de ida ante Chivas, el buen duelo que entregó en la vuelta frente al Rebaño sería suficiente para que Kevin Mier sea el titular en la final de ida entre Cruz Azul y Pumas, esto pese a las constantes críticas que el sudamericano ha recibido últimamente.