Estos son los mejores resultados de los atletas mexicanos en unos JJOO de Invierno

El análisis que siempre se hace alrededor de los deportistas que participan en unos Juegos Olímpicos es equivocado al tratar de medirlo con el asunto de las medallas. Evidentemente quienes consiguen esos hitos de quedar entre los mejores 3 competidores de la prueba es algo que se trata como éxito, pero aunque no se logre dicha hazaña... competir en estas instancias no es para cualquiera. Por eso, se comparten los mejores 5 resultados de atletas mexicanos que se pararon en los JJOO de Invierno.

¿Cuáles fueron los mejores resultados de atletas mexicanos en los JJOO Invernales?

Este nuevo proceso olímpico despertó muchas cosas en torno a los deportistas que representarán a México en Italia en febrero próximo. Algunos se siguen consolidando como figuras generacionales y otros dejarán la batuta con historias dignas de película. Por eso vale la pena voltear al pasado de los mejores resultados concretados por distintos deportistas a lo largo de la historia nacional en los Juegos Invernales.

Robert Franco - Slopestyle del Esquí Estilo Libre - Pyeongchang 2018 - Posición 27.

Slopestyle del Esquí Estilo Libre - Pyeongchang 2018 - Posición 27. Hubertus von Hohenlohe - Slalom del Esquí Alpino - Sarajevo 1984 - Posición 26.

Slalom del Esquí Alpino - Sarajevo 1984 - Posición 26. Luis Carrasco - Skeleton - Salt Lake City 2002 - Posición 25.

Skeleton - Salt Lake City 2002 - Posición 25. Donovan Carrillo - Patinaje Artístico - Beijing 2022 - Posición 22.

Patinaje Artístico - Beijing 2022 - Posición 22. Bobsleigh de 5 - St Moritz 1928 - Posición 11.

Los nombres del listado son bastante reconocibles, pues son combinación de leyendas y referentes actuales, como Hohenlohe y sus 6 JJOO de Invierno o Carrillo conquistando los corazones en los presentes días. Pero la quinteta que le dio el mejor resultado mexicano en una justa de estas estuvo conformada por Lorenzo Elizaga, Mario Casasos, Genaro Díaz Raigosa, José de la Cruz y Juan de Landa.

¿Cuándo inician actividades los atletas mexicanos en los JJOO 2026?

Con cinco representantes que están prácticamente listos para buscar la gloria olímpica, estos son los días, horarios y las actividades que se efectuarán, pensando que no existan cambios de último momento.