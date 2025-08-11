¡Muy pronto! ¿Cuándo comienzan las principales ligas del futbol europeo?

Las principales ligas del futbol en el Viejo Continente están listas para rugir de nuevo, y la Jornada 1 se presenta como un aperitivo de lujo para lo que será una temporada que esperamos estar cargada de emociones, rivalidades y sueños de gloria.

¿Cuándo inicia la Premier League?

Desde Inglaterra hasta Italia, pasando por España, Alemania y Francia, los estadios se preparan para abrir sus puertas y recibir a miles de aficionados hambrientos de goles, drama y espectáculo. La Premier League será la primera en levantar el telón con un calendario que no da tregua: el viernes 15 india la jornada con el duelo entre Liverpool y Bournemouth el domingo 17, Manchester United y Arsenal se verán las caras en Old Trafford, mientras que Chelsea enfrenta al Crystal Palace y Manchester City visita al Wolves. Raúl Jiménez y el Fulham debutan como visitantes ante Brighton. El futbol inglés no espera, arranca con todo.

¿Cuándo inicia LaLiga?

El viernes 15, LaLiga también pondrá en marcha su maquinaria. El debut de Hansi Flick al frente del FC Barcelona será en Son Moix, ante un Mallorca que siempre complica. El Real Madrid, por su parte, recibe al Osasuna el martes 19, mientras que el Atlético de Madrid enfrentará al Espanyol en el Estadio RCDE. España no se queda atrás: los grandes quieren marcar territorio desde el primer minuto.

En Francia, la Ligue 1 inicia el viernes 15 de agosto con un duelo entre Stade Rennais y Olympique de Marsella, dos equipos con historia y ambición. El PSG, vigente campeón, visitará al Nantes el domingo, con la expectativa de ver cómo se acomoda su nuevo proyecto tras los movimientos del mercado.

La Bundesliga alemana arranca el viernes 22 de agosto con un choque que podría ser final adelantada: Bayern Munich vs RB Leipzig. Borussia Dortmund, con sed de revancha, recibirá al Mainz, mientras que el Bayer Leverkusen se medirá ante Hoffenheim en un duelo que promete goles.

¿Cuándo comienza la Serie A?

Finalmente, la Serie A italiana comenzará el sábado 23 de agosto. El AC Milan, donde juega Santiago Gimenez, debutará en casa ante Cremonese, la Roma enfrentará al Bologna, y la Juventus recibirá al Parma. El Inter cerrará la jornada el lunes ante Torino, en el Giuseppe Meazza.

Europa despierta. El balón está por rodar. La temporada 2025/26 ya se siente en el aire.

