¿Cuándo debutan en el Apertura 2026, XI inicial y rumores de fichajes de las Chivas de Gabriel Milito?

Ya anunciados sus nuevos refuerzos y su pretemporada en marcha, las Chivas de Gabriel Milito se alistan para dar inicio con la Liga BBVA MX en aproximadamente un mes. Aunque hay bastante ilusión, también hay rumores de posibles bajas que mermarían al equipo, sin embargo esto es lo que se sabe del conjunto rojiblanco de cara al Apertura 2026.

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¿Cuándo debutan las Chivas en el Apertura 2026?

En días pasados los jugadores regresaron para preparar el reinicio de actividades e incluso los refuerzos fueron presentados tras superar las pruebas médicas. En ese sentido, el equipo parece estar completo por el momento, aunque se indica que la directiva podría concretar sorpresas en días recientes.

Ante eso, el Guadalajara iniciará sus respectivas actividades ligueras recibiendo al Toluca el sábado 18 de julio, con horario de las 19:07 en tiempo del centro de México.

¿Cómo alineará Chivas sin seleccionados nacionales?

Uno de los problemas, que incluso le “condenó” a finales del torneo pasado, es que no contará con sus seleccionados nacionales. Esperando que México avance hasta la última instancia posible, Armando González, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado no regresarían a tiempo. Con eso en mente, no se sabe hasta qué momento se les tendría listos en forma física para las actividades de Liga BBVA MX e incluso de la Leagues Cup.

Por ello, así podría verse el equipo en las primeras fechas, esperando posibles movimientos de altas y bajas.

En el arco iría Óscar Whalley; como defensas centrales estarían Diego Campillo, Dani Aguirre y José Castillo, mientras que por las bandas se cuenta con Richard Ledezma y Bryan González; ya en medio campo se formaría una especie de rombo con Fernando González, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Jordan Carrillo; por lo que en el ataque quedaría solo Ángel Sepúlveda.

¿Qué movimientos se esperan para Chivas rumbo al Apertura 2026?

Confirmadísimas las llegadas de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, en estos momentos se habla sobre todo de bajas. Las ya confirmadas son las de Yael Padilla (se incluyó en el movimiento de Kevin), Érick Montiel que salió al Cancún FC y Diego Ochoa que salió de nueva cuenta a préstamo… ahora con rumbo al Necaxa.

Aunque se indica que Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias son pretendidos (Chivas está dispuesto a venderlos) por algunos clubes del circuito, el problema con ellos es el alto salario que reciben.