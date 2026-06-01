Números de crack: así llega Kevin Castañeda a Chivas y su promedio de goles es oro

Está prácticamente todo dado para que Kevin Castañeda sea refuerzo de las Chivas de Guadalajara a partir del torneo Apertura 2026. La llegada del mediocentro procedente de los Xolos de Tijuana genera mucha expectativa en los fanáticos debido a que viene de tener un gran nivel en los últimos torneos que disputó en la Liga BBVA MX. Sus goles sorprenden.

Mientras se habla de que Chivas ya tendría a su sacrificado para la llegada de Castañeda, lo cierto es que impacta la producción goleadora que aporta el centrocampista que llegaría desde el conjunto fronterizo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pues contando el Apertura 2025 y el Clausura 2026, el refuerzo logró 20 G+A.

Kevin Castañeda tiene un aporte goleador ideal para Chivas de Guadalajara

En el último año, contando lo que hizo en el torneo Apertura 2025 y en el Clausura 2026, Kevin Castañeda ha participado directamente en 20 goles para el Club Tijuana. Pues el centrocampista logró marcar 13 tantos y también aportó 7 asistencias. Esto lo convierte en un jugador ideal para el juego ofensivo y lo que busca el director técnico Gabriel Milito en su equipo.

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En el torneo de Apertura 2025, el futbolista de 26 años marcó seis goles y colaboró con cinco asistencias. Mientras tanto, en el Clausura 2026, Castañeda convirtió siete tantos y colaboró con dos asistencias. Sin dudas es un promedio muy alto teniendo en cuenta que Tijuana no es de los equipos que pelea más arriba en la tabla de posiciones.

|Instagram @kevincv10

Club Tijuana podría ganar una fortuna con Kevin Castañeda

Si de algo le serviría al equipo fronterizo dejar salir a Kevin Castañeda, es para ganar dinero. Cabe destacar que el crack de 26 años llegó gratis desde las fuerzas básicas de Toluca. Desde entonces se ha asentado como figura del equipo y socio de Gilberto Mora y despierta el interés del Rebaño Sagrado y de otros clubes.

Se habla de que los Xolos venderían a Castañeda por 6 millones de euros, más el préstamo de un futbolista tapatío. Así Chivas lograría incorporar al jugador que tanto querían en este mercado de fichajes.