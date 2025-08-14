¿Cuándo debutan Los Angeles Rams en la temporada 2025-26 de la NFL?

Los Angeles Rams comenzarán su travesía en la temporada de la National Football League (NFL) el domingo 7 de septiembre cuando reciban a los Houston Texans en el SoFi Stadium. Los dirigidos por Sean McVay dejaron buenas sensaciones en su victoria contra los Dallas Cowboys en su primer partido de pretemporada y buscarán emularlo en unas semanas contra el cuadro texano.

Antes del compromiso que sostendrán frente a C.J. Stroud y compañía, los Rams se verán las caras con su ‘vecino’ californiano en su segundo duelo de preparación; Los Angeles Chargers. Después de dicho partido, cerrarán filas con el cotejo contra los Cleveland Browns del experimentado Joe Flacco. Ambos partidos los podrás ver por la señal de TV Azteca Deportes Network con nuestros expertos de Ritual NFL como Lalo Ruíz, Pablo De Rubens y Andy Sola.

Primeros partidos oficiales de Los Rams

Los Angeles Rams vs Houston Texans - domingo 7 de septiembre Tenesse Titans vs Los Angeles Rams - domingo 14 de septiembre Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams - domingo 21 de septiembre

De hecho, el tercer partido que sostendrán en la temporada será justamente contra los actuales monarcas de la NFL y el equipo que los eliminó la temporada pasada en la ronda divisional con un ajustado marcador de 28-22. Por ello, los Rams tienen cuentas pendientes y tratarán de apagar la fiesta en el Lincoln Financial Field.

Finalmente, no podemos descartar al equipo de California como uno de los serios animadores de la próxima temporada del emparrillado debido a las figuras que tienen en sus filas. Matthew Stafford ya sabe lo que es ganar un SuperBowl con Los Angeles Rams y con personajes como Davante Adams, Puka Nacua o Tyler Higbee la tarea podría ser más sencilla.

