CONFIRMADO: Erik Lira estará con Cruz Azul en la Gran Final del Clausura 2026 contra Pumas

En la antesala de la Gran Final del Clausura 2026, el capitán y figura de Cruz Azul fue visto en el hotel con ropa del equipo donde el conjunto celeste hace su concentración previo al partido de esta noche vs Pumas de la UNAM.

El defensa mexicano tuvo un permiso especial por parte de Javier Aguirre para romper la concentración en el CAR previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, para poder acompañar en el vestidor a sus compañeros, aunque no podrá jugar.

En conferencia de prensa previa al partido de México vs Ghana, Javier Aguirre mencionó que tanto Guillermo "Memote" Martínez como Erik Lira tendrían un permiso especial para poder estar en los vestidores y darles ánimos a sus compañeros en la Gran Final del Clausura 2026. El director técnico de la Selección Mexicana confirmó que ambos jugadores recibirán esta autorización para abandonar momentáneamente la concentración del Tri.

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“Es muy emocionante la Liguilla. Me parece justo que Memo y Lira puedan ir a saludar a sus compañeros, me parece sano, son jugadores importantes para sus equipos”, señaló el estratega, mostrando empatía por el momento que atraviesan las instituciones capitalinas.

De esta forma, ambos seleccionados podrán asistir este domingo al Estadio Olímpico Universitario para acompañar a sus respectivos equipos en la Gran Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pumas y Cruz Azul.

“No le veo nada de malo que puedan acudir o bien a celebrar, o a estar hombro con hombro con los derrotados”, concluyó. Con esto, tanto la escuadra cementera como la universitaria tendrán el apoyo moral de sus piezas clave en la disputa definitiva por el título del balompié nacional.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la Gra final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La serie completa de la Gran Final del Clausura 2026 se vivirá por TV Azteca. Tanto el partido de Ida, este jueves 21 de mayo, como el juego de Vuelta el próximo domingo 24 de mayo, serán transmitidos en televisión abierta a través de la señal de Azteca 7, al igual que en nuestras plataformas digitales, el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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