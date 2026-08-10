La fecha exacta de inicio de las principales ligas de futbol de Europa

La espera está por terminar. Después de un verano marcado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, las principales ligas de Europa preparan el arranque de la temporada 2026-27, aunque esta vez el calendario presenta diferencias importantes entre países.

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LaLiga será la primera de las cinco grandes en entrar en acción. El campeonato español comenzará oficialmente el sábado 15 de agosto, con el partido entre Alavés y Getafe. Sin embargo, la primera jornada se extenderá hasta el 27 de agosto debido al descanso obligatorio de futbolistas que llegaron a las últimas instancias del Mundial.

Después llegará el turno de Francia. La Ligue 1 comenzará el viernes 21 de agosto, con una primera jornada que tendrá entre sus principales atractivos el estreno del campeón PSG frente al Rennes.

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¿Cuándo empiezan las principales ligas de Europa?

La Premier League comenzará el sábado 22 de agosto. Inglaterra decidió retrasar una semana el inicio respecto a la campaña anterior para ofrecer mayor recuperación a los jugadores después del Mundial. La temporada terminará el 30 de mayo de 2027.

Ese mismo sábado 22 de agosto arrancará la Serie A de Italia. Inter vs Monza y Udinese vs Como serán los primeros encuentros de una campaña que nuevamente contará con 20 clubes y 38 jornadas.

Alemania será el último de los cinco grandes campeonatos en ponerse en marcha. La Bundesliga iniciará el viernes 28 de agosto, una semana más tarde de lo habitual precisamente por las consecuencias del calendario internacional.

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Así queda el calendario: LaLiga, 15 de agosto; Ligue 1, 21 de agosto; Premier League y Serie A, 22 de agosto; Bundesliga, 28 de agosto.

Será un regreso escalonado del futbol europeo tras un verano atípico. España abrirá la puerta apenas cuatro semanas después de la Final del Mundial, mientras que Alemania concederá prácticamente seis semanas antes de volver a competir oficialmente.