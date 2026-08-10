Estrella del FC Barcelona se rompe el ligamento cruzado y estará fuera al menos 6 meses

La próxima temporada de La Liga está próxima por arrancar y en ella el FC Barcelona siempre es de los candidatos a ganar la competición, ahora tendrpan que enfrentar al menos la primera mitad sin una de sus máximas promesas.

Esta mañana vía Fabrizio Romano se supo que el FC Barcelona tendrá que disputar la primera mitad del torneo con la ausencia de Roony Bardghji, jugador sueco de 20 años de edad que desde hace unas temporadas había comenzado a ilusionar a los aficionados del Barcelona.

🚨 Barcelona winger Roony Bardghji has torn his ACL and will be out for the next 6-7 months.



Terrible news for the Swedish winger who was about to leave on loan to get more minutes.



Get well soon! ❤️‍🩹👊🏼 pic.twitter.com/vbXiO4uRMa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

¿Qué le pasó a Roony Bardghji?

Los primeros informes indican que Roony Bardghji habría sufrido de una rotura de ligamento cruzado que lo tendría al menos entre 6 y 7 meses fuera de las canchas, todo dependiendo de la evolución, la lesión la sufrió mientras se encontraba en el entrenamiento matutino de este lunes con sus compañeros.

¿Cuándo debuta el FC Barcelona en La Liga?

Actualmente el FC Barcelona se encuentra en una gira de amistosos para preparar la próxima temporada, sin embargo, el arranque de su temporada ya está próximo; el 23 de agosto estarán disputando laprimera jornada de La Liga ante el Elche C.F. seguido de un vibrante duelo ante el Athletic de Bilbao el 27 de agosto.

¿Qué papel iba a tener Roony Bardghji en el Barcelona esta temporada?

Se rumoraba que Roony Bardghji iba a salir cedido esta temporada para así lograr tener más minutos y poder regresan al club con un mayor nivel de juego, sin embargo, esta lesión obligaría al Club a mantenerlo en el equipo en lo que la joven promesa se recupera de la lesión.

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