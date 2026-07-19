Los partidos que TV Azteca transmitirá GRATIS de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tendrá un arranque adelantado porque la actividad comenzará desde el martes 21 de julio y TV Azteca tendrá la transmisión EN VIVO y GRATIS de tres de los nueve partidos que se disputarán del 21 al 26 de julio.

La jornada 2 comienza con Toluca vs Pumas gratis por TV Azteca

El primer partido emitido a través de TV Azteca será el duelo entre Toluca y Pumas desde el Estado de México. Los Diablos Rojos debutarán en casa después de vencer a las Chivas a domicilio. Por su parte, el cuadro universitario tratará de conseguir su primer triunfo tras caer goleado por Pachuca en casa, pero deberá hacerlo sin su nuevo entrenador porque Esteban Solari fue expulsado tras finalizar el encuentro contra los "Tuzos". El partido entre Toluca y Pumas comenzará a las 9:05 del martes 21 de julio en el Estadio Nemesio Diez.

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Atlante vs América, gratis a través de TV Azteca

Después de dos días de parón, la actividad de la Liga BBVA MX se reanudará hasta el viernes 25 de julio cuando el Atlante dispute su primer partido de local en primera división del futbol mexicano en 12 años y reciba al América en el Estadio Banorte. Los Potros de Hierro se medirán ante las Águilas a las 9:00 p.m.y el partido será emitido EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca. La transmisión de la previa y el análisis comenzará unos minutos antes del silbatazo inicial.

Terminó la fecha uno del Apertura 2026 🇲🇽



Jornada inaugural sin empates que nos regaló partidos atractivos y con volteretas, Pachuca se posiciona como líder y Pumas aparece en el último lugar después de una terrible actuación 😱 pic.twitter.com/DjcICQ4RVk — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 19, 2026

TV Azteca transmitirá gratuitamente el Tigres vs Atlético San Luis

El último encuentro que se transmitirá gratuitamente a través de TV Azteca en el marco de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX será el enfrentamiento entre Tigres y Atlético San Luis. Neoleoneses y potosinos se verán las caras en el Estadio Universitario el sábado 25 de julio a las 9:00 p.m.