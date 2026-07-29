Después de Verano de Escándalo, ¿cuándo es el siguiente gran evento de la AAA?

El fin de semana pasado se llevó a cabo una nueva edición de Verano de Escándalo, uno de los eventos más importantes dentro de la AAA. Por tal motivo, decenas de fanáticos a esta empresa se preguntan cuándo será la siguiente gran función y en qué día está programada.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Verano de Escándalo fue un auténtico éxito gracias a la cantidad de luchas que hubo, así como a los luchadores que se presentaron tanto de la Tres Veces Estelar como de la propia WWE. Ahora bien, ¿cuándo y a qué hora será el siguiente gran evento de la AAA?

¿Cuándo es el próximo gran evento de la AAA tras Verano de Escándalo?

Una vez superada esta función, debes saber que la AAA ya cocina todo para llevar a cabo la edición 34 de Triplemanía, misma que se espera sea una de las más espectaculares de todos los tiempos dado que será la primera organizada, en su totalidad, por la WWE.

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Ante esta situación, debes saber que la edición 34 de Triplemanía se llevará a cabo en dos noches con un horario aproximado de 8:30 de la noche aún por confirmar. La primera será en Las Vegas el viernes 11 de septiembre, mientras que la segunda será el domingo 13 en la Arena Ciudad de México.

¿Qué luchas están programadas para AAA Triplemanía 34?

Hasta el momento no existe un anuncio oficial respecto a la cartelera que la AAA presentará para Triplemanía 34. De hecho, la única lucha pactada hasta ahora es aquella que medirá a Dominik Mysterio y El Grande Americano, misma que será la estelar por el Megacampeonato.

No obstante, se espera que la WWE saque la casa por la ventana y se presenten elementos de jerarquía a nivel internacional como lo son Penta Zero Miedo, Rey Fénix, La Parka, Psycho Clown, El Hijo de Doctor Wagner Jr y Mr Iguana, solo por citar algunos ejemplos.