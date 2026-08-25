¿Cuándo juega el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026? Fecha EXACTA de su partido vs Columbus Crew

A pesar de las dudas por la falta de refuerzos, el Club América ha logrado mantener el dominio en la Liga BBVA MX y buscará extenderlo ahora también en la Leagues Cup 2026 en donde tendrá que enfrentarse al Columbus Crew en la instancia de los Cuartos de Final.

Te puede interesar: Fecha y Horario para ver el León vs Real Salt Lake, partido por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

¡BYE BYE, SAYONARA! ¡PERICOS DESCUENTA CON HOME RUN Y PONE EL 15-7!

Fecha y hora del partido entre el Club América y Columbus Crew

El América fue uno de los cuatro mejores equipos de la Liga BBVA MX en la primera ronda de la Leagues Cup y se medirá al Columbus Crew en los Cuartos de Final este miércoles 26 de agosto en la cancha del Dignity Health Sport Park de Carson, California, a las 20:45 horas, tiempo del centro de México.

Su buen rendimiento en la primera ronda le permitió a las Águilas elegir la sede para su siguiente partido y optaron por un estadio cerca de la frontera con México, mismo que se ha convertido en su segunda casa y que suele llenar con apoyo de aficionados mexicanos.

Domingo de entrenamiento. Seguimos en lo nuestro, sin bajar el ritmo. 💪🦅🔥 pic.twitter.com/gOhehd1IuG — Club América (@ClubAmerica) August 23, 2026

El cuadro Azulcrema deberá continuar con el buen momento que atraviesa en la Liga BBVA MX en donde marchan como líderes generales y muy probablemente el director técnico Guillermo Almada haga modificaciones a su plantilla dándole oportunidad a los jóvenes como lo ha hecho.

América y Columbus Crew ya se han visto las caras anteriormente en una Leagues Cup cuando en la edición 2023 se vieron las caras en un partido que terminó con victoria para los estadounidenses con un contundente 4-1, por lo que este juego servirá como revancha para las Águilas.

América vs Columbus Crew

Fecha: Miércoles 26 de agosto

Hora: 20:45 horas

Dignity Health Sport Park de Carson, California



Te puede interesar: El refuerzo de lujo que llegará al Club América antes del Clásico Nacional con Chivas